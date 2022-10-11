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Видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT подешевели до 669 долларов
Однако купить её в нашей стране по такой цене не получится
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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

 В последнее время всё больше пользователей могут приобрести производительные видеокарты по приемлемой цене. Это связано с падением стоимости видеокарт, вызванным, как крахом рынка криптовалют, так и стремлением избавиться от запасов ускорителей, скопившихся на складах в преддверии выхода графических карт нового поколения.

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 Еще в январе 2022 года видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT стоили около 1700 долларов. Теперь найти её дешевле 700 долларов больше не является невыполнимой задачей. Например, на Amazon XFX Speedster MERC319 Radeon RX 6900XT можно приобрести за 699,99 долларов, что на 22% меньше, чем прейскурантная цена в 899,99 долларов. К сожалению, сделать данную покупку для европейских пользователей, не говоря о российских, нельзя. С другой стороны можно получить аналогичный XFX Speedster SWFT 319 AMD RX 6900 XT CORE на eBay по акции «Купить сейчас» за те же 699,99 долларов, а, если поторговаться, то можно скинуть еще несколько десятков баксов. Однако за доставку из США придется доплатить.

 Newegg, который также доступен только в США, продает ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D всего за 669,99 долларов. В Европе Radeon RX 6900 XT стоит как минимум на 50 долларов больше, в зависимости от страны, запасов и местных налогов, которые могут повлиять на окончательную цену.

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 Вышеупомянутое снижение цен, как было сказано выше, связано с тем, что AMD готовится к презентации графических процессоров на архитектуре RDNA 3, которая должна состояться 3 ноября.

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#amd #видеокарты #видеокарты amd #radeon rx 6900xt
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