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iQOO Neo 7 на базе чипсета MediaTek Dimensity 9000+ протестирован в Geekbench
Смартфон показал отличные результаты, но стать лидером рейтинга ему точно не удастся
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 Новейшая система на чипе Dimensity 9000+ от MediaTek произвела настоящий фурор, подняв смартфон Asus ROG Phone 6D на вершину рейтинга производительности AnTuTu. Ходили слухи, что флагманский чипсет будет использоваться в грядущем смартфоне iQOO Neo 7 от iQOO. MySmartPrice подтвердил этот слух, благодаря публикации данных Geekbench.

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 В одноядерном тесте Geekbench iQOO Neo 7 набирает 1231 балл, что немного меньше среднего балла Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с 1316 баллами. В многоядерном тесте дела у смартфона обстоят лучше. Dimensity 9000+ набрал 4251 балл, что значительно выше 4023 баллов у чипа Snapdragon. Эти цифры должны быть ещё выше в розничной версии iQOO Neo 7 с соответствующими оптимизациями программного обеспечения. Тем не менее маловероятно, что он достигнет уровня производительности ROG Phone 6D из-за тепловых ограничений.

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 Geekbench также подтверждает, что iQOO Neo 7 под кодовым названием Vivo V2231A будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и работать под управлением Android 13 из коробки. К сожалению для любителей фотографии, он не получит 1-дюймовый сенсор Vivo X90 Pro+ и будет полагаться на 50-мегапиксельный Sony IMX766V, который можно найти на старых флагманах iQOO и Vivo. Однако это будет отчасти компенсировано с помощью 8-мегапиксельного перископического телеобъектива с датчиком Sony IMX598 и 5-кратным оптическим увеличением. 

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#mediatek #iqoo #dimensity 9000 #mediatek dimensity 9000+ #iqoo neo 7
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