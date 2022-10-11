Новое поколение компактных компьютеров Intel получит поддержку 3-слотовых настольных графических карт

На TwitchCon Intel продемонстрировала свой новый модульный ПК NUC 13 Extreme под кодовым названием Raptor Canyon. Стоит сказать, что данный ПК уже засветился на просторах Всемирной паутины. Платформа NUC 13 представляет собой материнскую плату с процессором 13-го поколения и памятью, которая предположительно планировалась для Raptor Canyon.

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NUC Extreme следующего поколения будет даже больше, чем платформа 12-го поколения (13,9 л против 8 л). Таким образом, Intel продолжает тенденцию отказа от малого форм-фактора для самых мощных серий NUC, но это не означает, что Intel отказывается от более мелких продуктов.

Наоборот, компания уже анонсировала серии NUC 12 Enthusiast и NUC 12 Pro, каждая из которых представляет другой форм-фактор и различные сферы использования. Серия Extreme предназначена для замены настольных компьютеров с возможностью обновления процессора, системы хранения или памяти, не говоря уже о графике.

Новое поколение NUC Extreme подходит для настольных видеокарт еще большего размера, и это несмотря на то, что Intel выпустила двухслотовые графические карты Arc A7 Limited Edition. NUC 13 Extreme также подходит для видеоускорителей Arc A7 с 2,5 и 3 слотами от таких компаний, как ASRock или GUNNIR.

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Окончательные спецификации Raptor Canyon и дополнительные подробности, включая стоимость и дата выпуска, будут опубликованы через несколько недель.