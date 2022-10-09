Это будет уже третья версия видеокарты RTX 3060 и вторая в линейке rtx 3060/Ti с памятью GDDR6X

GeForce RTX 3060 Ti может быть не единственной видеокартой, которая получит обновление памяти GDDR6X. Словацкий ритейлер DT digital, специализирующийся на продуктах Lenovo, выставил на продажу невыпущенную видеокарту GeForce RTX 3060 с памятью GDDR6X.

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Как и в случае с GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X, GeForce RTX 3060 GDDR6X станет третьей версией GeForce RTX 3060. Первоначальная модель дебютировала в прошлом году с кристаллом GA106. Второй вариант появился на рынке несколько месяцев спустя с идентичными характеристиками, но с более крупным кристаллом GA104. Поскольку Nvidia не анонсировала модель с памятью GDDR6X, остается загадкой, использует ли она кристалл GA106 или GA104.

GeForce RTX 3060 GDDR6X получит тактовую частоту в разгоне 1780 МГц, что на 3 МГц быстрее, чем обычная GeForce RTX 3060. Это не то, что хотелось бы пользователям, которые просто не заметят разницы в производительности.

GeForce RTX 3060 имеет 12 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 15 Гбит/с. Благодаря доступу к 192-битному интерфейсу памяти GeForce RTX 3060 обеспечивает пропускную способность памяти 360 Гбит/с. Список DT digital подтверждает, что GeForce RTX 3060 GDDR6X оснащена «сверхбыстрой памятью для отличного взаимодействия с пользователем». К сожалению, продавец не сообщил конкретное значение скорости памяти. Можно только догадываться об этом параметре, поскольку частоты GDDR6X варьируются от 19 Гбит/с до 21 Гбит/с.

Вероятнее всего GeForce RTX 3060 GDDR6X будет работать с чипами памяти GDDR6X на скорости 19 Гбит/с. Видеокарта с такой характеристикой может предложить пропускную способность памяти 456 Гбит/с, что на 27 % больше, чем у обычной GeForce RTX 3060, но последняя имеет более широкий интерфейс памяти.

Похоже, что GeForce RTX 3060 GDDR6X сохранит тот же уровень TDP 170 Вт, что и два других варианта. Видеокарта может получить один 8-контактный разъем питания, но стоит ожидать, что сильно разогнанные модели будут комплектоваться 8-контактным и 6-контактным разъемами питания.

В то время как GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X может иметь такую же рекомендованную производителем розничную цену, что и оригинал, цена на GeForce RTX 3060 GDDR6X еще находится на стадии формирования. DT digital не раскрыла цену Lenovo GeForce RTX 3060 GDDR6X.

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Lenovo GeForce RTX 3060 GDDR6X продается на Newegg по цене 589 долларов и 675 долларов у других продавцов. Provantage продает его за 546 долларов. Скорее всего, это цены до того, как обрушился рынок криптовалют. С обычной GeForce RTX 3060, начинающейся с 369 долларов, модель GDDR6X должна иметь практически одинаковую стоимость.