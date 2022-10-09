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Nvidia готовит к выходу GeForce RTX 3060 с памятью GDDR6X
Это будет уже третья версия видеокарты RTX 3060 и вторая в линейке rtx 3060/Ti с памятью GDDR6X
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 GeForce RTX 3060 Ti может быть не единственной видеокартой, которая получит обновление памяти GDDR6X. Словацкий ритейлер DT digital, специализирующийся на продуктах Lenovo, выставил на продажу невыпущенную видеокарту GeForce RTX 3060 с памятью GDDR6X.

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 Как и в случае с GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X, GeForce RTX 3060 GDDR6X станет третьей версией GeForce RTX 3060. Первоначальная модель дебютировала в прошлом году с кристаллом GA106. Второй вариант появился на рынке несколько месяцев спустя с идентичными характеристиками, но с более крупным кристаллом GA104. Поскольку Nvidia не анонсировала модель с памятью GDDR6X, остается загадкой, использует ли она кристалл GA106 или GA104.

 GeForce RTX 3060 GDDR6X получит тактовую частоту в разгоне 1780 МГц, что на 3 МГц быстрее, чем обычная GeForce RTX 3060. Это не то, что хотелось бы пользователям, которые просто не заметят разницы в производительности.

 GeForce RTX 3060 имеет 12 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 15 Гбит/с. Благодаря доступу к 192-битному интерфейсу памяти GeForce RTX 3060 обеспечивает пропускную способность памяти 360 Гбит/с. Список DT digital подтверждает, что GeForce RTX 3060 GDDR6X оснащена «сверхбыстрой памятью для отличного взаимодействия с пользователем». К сожалению, продавец не сообщил конкретное значение скорости памяти. Можно только догадываться об этом параметре, поскольку частоты GDDR6X варьируются от 19 Гбит/с до 21 Гбит/с.

 Вероятнее всего GeForce RTX 3060 GDDR6X будет работать с чипами памяти GDDR6X на скорости 19 Гбит/с. Видеокарта с такой характеристикой может предложить пропускную способность памяти 456 Гбит/с, что на 27 % больше, чем у обычной GeForce RTX 3060, но последняя имеет более широкий интерфейс памяти.

 Похоже, что GeForce RTX 3060 GDDR6X сохранит тот же уровень TDP 170 Вт, что и два других варианта. Видеокарта может получить один 8-контактный разъем питания, но стоит ожидать, что сильно разогнанные модели будут комплектоваться  8-контактным и 6-контактным разъемами питания.

 В то время как GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X может иметь такую же рекомендованную производителем розничную цену, что и оригинал, цена на GeForce RTX 3060 GDDR6X еще находится на стадии формирования. DT digital не раскрыла цену Lenovo GeForce RTX 3060 GDDR6X.

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 Lenovo GeForce RTX 3060 GDDR6X продается на Newegg по цене 589 долларов и 675 долларов у других продавцов. Provantage продает его за 546 долларов. Скорее всего, это цены до того, как обрушился рынок криптовалют. С обычной GeForce RTX 3060, начинающейся с 369 долларов, модель GDDR6X должна иметь практически одинаковую стоимость.

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