Кроме того есть мнение, что Nvidia готовит два варианта видеокарты в зависимости от ситуации на рынке и конкурентноспособности с картами AMD Radeon RX 7000

NVIDIA уже через три дня выпустит в продажу GeForce RTX 4090 - первую видеокарту на базе новой архитектуры Ada lovelace, а в следующем месяце состоится запуск RTX 4080 12 ГБ, RTX 4080 16 ГБ и профессиональной карты RTX 6000. Тем не менее многих больше интересует GeForce RTX 4070, о которой получил дополнительную информацию Moore's Law Is Dead.

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Инсайдер утверждает, что RTX 4070 Founders Edition будет двухслотовой видеокартой. Предположительно, RTX 4070 будет ближе по размеру к RTX 3080, чем к RTX 3070, как показано на рисунке ниже. В настоящее время Moore's Law Is Dead ожидает, что NVIDIA выпустит RTX 4070 на основе графического процессора AD104, который компания также использует в RTX 4080 12 ГБ.

Другими словами, RTX 4070 будет урезанной версией RTX 4080 на 12 ГБ. По общему мнению, NVIDIA может представить два варианта карты. Moore's Law Is Dead предполагает, что NVIDIA выпустит RTX 4070 с 10 ГБ видеопамяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с и TGP 250 Вт, если AMD не сможет выпустить что-либо близкое по производительности. В противном случае Nvidia представит RTX 4070 с 12 ГБ и TGP 285 Вт.

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Moore's Law Is Dead добавляет, что RTX 4070 будет обеспечивать от 80% до 85% производительности RTX 4080 12 ГБ. NVIDIA планирует выпустить RTX 4070 в первом или втором квартале 2023 года. До этого срока Nvidia будет распродавать оставшиеся запасы видеокарт RTX 30, чтобы заполнить пустоту после RTX 4080. Однако, есть мнение, что RTX 4070 уже готова, поэтому существует вероятность досрочного выхода RTX 4070 в четвертом квартале 2022 года, если AMD сможет представить хорошие карты нового поколения в верхнем среднем сегменте.