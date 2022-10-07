Кроме того, новинка на 32% быстрее текущего флагмана RTX 3090 Ti

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ была замечена на форуме Chiphell и, основываясь на предоставленных данных, набрала 28929 баллов в тесте 3DMark Time Spy. Следует также отметить, что графическая карта работала на тактовой частоте графического процессора до 3000 МГц, что на +490 МГц больше, чем указанная тактовая частота в 2510 МГц для варианта с 16 ГБ.

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Нельзя точно сказать, является ли карта разогнанным вариантом или она работает на штатных частотах. Следует сказать, что можно также заставить видеокарту работать на более высоких тактовых частотах, просто увеличив лимит мощности. Видеокарта работает с TBP 333 Вт, а TGP имеет значение 290 Вт. Это соответствует спецификации 320 Вт, которую должны предлагать все эталонные варианты. Память GDDR6X работала на скорости 22,4 Гбит/с, поэтому похоже, что разгон памяти не проводился.

Что касается производительности, то, как было сказано, видеокарта набрала 28929 баллов, что на 32% больше, чем у текущего флагмана Nvidia RTX 3090 Ti, и на 62% больше, чем у видеокарты RTX 3080 10 ГБ. Новинка также обеспечивает на 57% более высокую производительность, чем модель RTX 3080 с 12 ГБ памяти.

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TBP карты составляет 320 Вт, что на 30 Вт ниже, чем TBP GeForce RTX 3080 12 ГБ, и намного ниже, чем TBP RTX 3090 Ti, предлагая при этом большой скачок производительности. Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ и RTX 4080 12 ГБ будут запущены в ноябре по рекомендованной цене 1199 долларов и 899 долларов соответственно. Учитывая, что карта в играх будет примерно на 20-30% быстрее, чем RTX 3090 Ti, то это вполне оправданная стоимость.