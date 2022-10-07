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NVIDIA продемонстрировала прототип системы охлаждения видеокарты GeForce RTX 4090
Канал Gamers Nexus на YouTube выпустил соответствующий ролик с представителем компании Nvidia
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 У NVIDIA есть увлеченная команда инженеров, которым редко выпадает возможность рассказать о своей работе у крупнейшего производителя графических процессоров. Однако иногда благодаря некоторым популярным медиа-каналам, таким как Gamers Nexus, можно узнать то, что обычно держится в секрете от обывателей. На этот раз ведущий Gamers Nexus Стив Берк встретился с Малкольмом Гутенбургом, инженером-теплотехником в NVIDIA.

 Malcom представил несколько прототипов систем охлаждения GeForce RTX 4090. Сюда входят множественные вариации охлаждающих вентиляторов и паровые камеры с водяной струей. Эти прототипы хранятся в лабораториях теплового проектирования NVIDIA, так что это отличный шанс узнать, почему компания выбрала массивный 3-слотовый дизайн системы охлаждения с еще большим вентилятором для графической карты RTX 4090.

 Компания разработала несколько моделей вентиляторов, которые должны были не только обеспечивать необходимый поток воздуха, но и соответствовать строгим акустическим требованиям, предотвращающим появление раздражающих звуков. Инженер также показал поперечное сечение окончательной конструкции испарительной камеры RTX 4090, которая больше, чем в предыдущем поколении.

 Кроме того, в видео можно увидеть графический процессор Ada Lovelace AD102 вблизи, но на этот раз в гораздо более высоком разрешении, так как NVIDIA не позволила прессе разобрать карты RTX 4090, включая как пользовательские модели, так и модели Founders Edition. Никогда ранее не было возможности увидеть GPU с других ракурсов, кроме как на официальном изображении с низким разрешением, опубликованном несколько недель назад.

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