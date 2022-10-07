Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Док-станция для Steam Deck поступила в продажу
Стать счастливым обладателем сего устройства можно за 89 долларов
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

 После года ожидания док-станция для Steam Deck наконец-то появилась в продаже. Аксессуар дает дополнительные возможности расширения консоли, включая дополнительные порты USB, видеовыходы и порт Ethernet для проводного подключения. Док-станцию можно купить за 89 долларов в магазине Steam.

реклама

 Док-станция находилась в разработке уже довольно давно, фактически с момента анонса Steam Deck. Но из-за пандемии проблемы с цепочкой поставок замедлили или остановили производство док-станции для консоли Steam Deck на несколько месяцев, что вынудило Valve до сих пор откладывать её выход.

 Сама док-станция оснащена тремя портами USB-A 3.1 Gen 1 со скоростью 5 Гбит/с, одним разъемом DisplayPort 1.4, одним портом HDMI 2.0, а также Gigabit Ethernet.


 Устройство станет долгожданным дополнением для пользователей Steam Deck, которые хотят превратить свою консоль в настольную систему, сопряженную с внешним монитором, клавиатурой и мышью. Станция выглядит идеальной основой для работы и будет похожа на ноутбуки и полноценные настольные ПК. Единственным ограничением может стать относительно маломощный APU на архитектуре AMD Zen 2. Вероятнее всего пользователи будут использовать док-станцию по прямому назначению и подключать Steam Deck к телевизору для игры на большом экране, так как это всё-таки портативная игровая консоль, а не компьютер в обычном понимании для работы приложениями и документами. 

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 Стоимость док-станции для консоли Steam Deck составляет 89 долларов, что не так мало для такого, в принципе не особо необходимого дополнения.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#steam #valve #steam deck #док-станция #док станции
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Опрос Steam: AMD получает долю ЦП в Linux, NVIDIA RTX 3060/RTX 3050 лидирует среди GPU
По информации разработчика KDE, продано более миллиона портативных компьютеров Steam Deck
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

76 старых флагманов и других смартфонов Xiaomi 2017-2021 годов получили новую ОС Android 13
2
Киты скупают Биткоины, майнеры перешли к накоплению, а аналитики ожидают бычьего ралли криптовалют
4
Есть ли смысл владельцам Ryzen 5 5600X переходить на новый Ryzen 5 7600X – обзор и игровые тесты
29
Старт продаж Ryzen 7000 обрушил цены на мощные геймерские процессоры в магазинах РФ
5
США обещают построить к 2027 году гиперзвуковую ракету равную Российскому "Авангарду"
11
Танкисты из РФ активно используют кустарные способы защиты для повышения выживаемости техники
11
Zotac опубликовала цены на GeForce RTX 4090
5
Европа запретила гражданам РФ владеть криптовалютами – что ответит Binance и есть ли выход
41
Видеокарты NVIDIA сильно подорожают – выбираем 6 выгодных геймерских GPU пока не началось
12
Геймеры неприятно удивлены стоимостью ремейка Dead Space
5
Не все видеокарты одинаково хороши – как бренды заставляют нас переплачивать за воздух до 40% цены
4
NVIDIA GeForce RTX 4090 показывает более 500 кадров в секунду в Overwatch 2
17
Ведьмак 4, Ведьмак 5, Ведьмак 6 и продолжение Cyberpunk 2077 – большой анонс от CD Projekt Red
5
Защитная рамка Noctua предотвратит попадание термопасты в вырезы крышки процессоров AMD Ryzen 7000
20
Межпланетная станция Юнона сделала самый подробный снимок луны Юпитера Европы
2
Первые тесты GeForce RTX 4080@16 Гб показали огромный отрыв от GeForce RTX 3090 Ti в 3DMark
6
В рекомендованных системных требованиях ремейка Dead Space прописались GeForce RTX 2070 и Core i5-11600K
4
Предполагаемая NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ оказалась примерно до 30% быстрее RTX 3090 Ti в 3DMark
1
ZOTAC рассекретила стоимость и характеристики ряда моделей GeForce RTX 4090
2
Легендарные УАЗ «Буханка» оказались недостаточно российскими
5

Популярные статьи

Ждуны тоже плачут – как перестать надеяться на скидки и купить правильную видеокарту уже сегодня
49
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
182
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 24
9
Главные игры первой половины октября 2022 года
19
ERGO - народная криптовалюта и хороший вариант для майнинга.
5
Почему видеокарты AMD дешевле и быстрее, чем NVIDIA – 10 видеокарт в погоне за деньгами геймеров
4

Сейчас обсуждают

Гость
03:57
Крипта - замануха для лохов.
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Гость
03:56
Факт - это то, что у тебя вместо мозга - жопа. Вот это факт.
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Гость
03:53
Энергосберегающи технологии? Это когда жопа инеем покрывается? Или когда уголь дымит, вместо газа? Скоро эйропка паровозы запустит, ибо электричество в 10 раз подорожало.
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Asmodeus
03:53
Так это ж главный. Зачем раскрывать секреты?
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Asmodeus
03:51
Майнеров мобилизовать прежде всего надо. Всё какая-то от них польза будет.
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Гость
03:49
Просить тебя начать думать головой, а не жопой бесполезно, так? Какая, нах , качественная рыба из-за бугра? Норвежский гормональный лосось, копчёный в химии? Качественная рыба только своя. То же само...
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Дмитрий
03:49
У меня друг за 50к купил плойку 5. еще в конце прошлого года когда был ажиотаж и конские цены. да и сейчас 60к стоит. но там сейчас геморой с аккаунтами русскими надо заводить турецкие или казахс...
Ценники сразу нескольких моделей RTX 4090 от ASUS, MSI, Gigabyte и ZOTAC опубликованы ритейлером
Adam Smith
03:48
зю, ну как там амудисты)))) бабла отвалили 1600-2600-3600-5600х, а интуль тупо, нагнул все ожидания красных 12400 просто посмеялся над всеми потугами))))) не в обиду, вткомрад))))потребление не более ...
Появился первый пример того, что RTX 4090 может потреблять больше заявленных 600W
Гость
03:43
Окраинцы как раз тупые. Кто выбрал зелесучку? Кто выбирал поросёнка? Кто вышел на майдан? Самые тупые.
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Гость
03:36
Вот только не надо кукарекать про питоргов из едрисни.
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем