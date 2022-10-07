После года ожидания док-станция для Steam Deck наконец-то появилась в продаже. Аксессуар дает дополнительные возможности расширения консоли, включая дополнительные порты USB, видеовыходы и порт Ethernet для проводного подключения. Док-станцию можно купить за 89 долларов в магазине Steam.
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Док-станция находилась в разработке уже довольно давно, фактически с момента анонса Steam Deck. Но из-за пандемии проблемы с цепочкой поставок замедлили или остановили производство док-станции для консоли Steam Deck на несколько месяцев, что вынудило Valve до сих пор откладывать её выход.
Сама док-станция оснащена тремя портами USB-A 3.1 Gen 1 со скоростью 5 Гбит/с, одним разъемом DisplayPort 1.4, одним портом HDMI 2.0, а также Gigabit Ethernet.
Устройство станет долгожданным дополнением для пользователей Steam Deck, которые хотят превратить свою консоль в настольную систему, сопряженную с внешним монитором, клавиатурой и мышью. Станция выглядит идеальной основой для работы и будет похожа на ноутбуки и полноценные настольные ПК. Единственным ограничением может стать относительно маломощный APU на архитектуре AMD Zen 2. Вероятнее всего пользователи будут использовать док-станцию по прямому назначению и подключать Steam Deck к телевизору для игры на большом экране, так как это всё-таки портативная игровая консоль, а не компьютер в обычном понимании для работы приложениями и документами.
Стоимость док-станции для консоли Steam Deck составляет 89 долларов, что не так мало для такого, в принципе не особо необходимого дополнения.