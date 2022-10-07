Стать счастливым обладателем сего устройства можно за 89 долларов

После года ожидания док-станция для Steam Deck наконец-то появилась в продаже. Аксессуар дает дополнительные возможности расширения консоли, включая дополнительные порты USB, видеовыходы и порт Ethernet для проводного подключения. Док-станцию можно купить за 89 долларов в магазине Steam.

реклама

Док-станция находилась в разработке уже довольно давно, фактически с момента анонса Steam Deck. Но из-за пандемии проблемы с цепочкой поставок замедлили или остановили производство док-станции для консоли Steam Deck на несколько месяцев, что вынудило Valve до сих пор откладывать её выход.

Сама док-станция оснащена тремя портами USB-A 3.1 Gen 1 со скоростью 5 Гбит/с, одним разъемом DisplayPort 1.4, одним портом HDMI 2.0, а также Gigabit Ethernet.





Устройство станет долгожданным дополнением для пользователей Steam Deck, которые хотят превратить свою консоль в настольную систему, сопряженную с внешним монитором, клавиатурой и мышью. Станция выглядит идеальной основой для работы и будет похожа на ноутбуки и полноценные настольные ПК. Единственным ограничением может стать относительно маломощный APU на архитектуре AMD Zen 2. Вероятнее всего пользователи будут использовать док-станцию по прямому назначению и подключать Steam Deck к телевизору для игры на большом экране, так как это всё-таки портативная игровая консоль, а не компьютер в обычном понимании для работы приложениями и документами.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоимость док-станции для консоли Steam Deck составляет 89 долларов, что не так мало для такого, в принципе не особо необходимого дополнения.