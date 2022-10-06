Результаты очень хорошие, но могут измениться после официального выхода карты, так как не понятно, какие драйверы использовались во время тестов

Сразу следует сказать, что полученные результаты могут быть не окончательными, так как неизвестны использовавшиеся драйверы. Запуск карты RTX 4080 16 ГБ ожидается не раньше следующего месяца, и, насколько известно, драйверов для этой карты пока нет.

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Тем не менее на снимках экрана показан графический процессор с тактовой частотой 2505 МГц и 76 вычислительными блоками, в данном случае потоковыми мультипроцессорами, и источник информации ясно указывает, что это карта RTX 4080. Кроме того, видно, что производительность достигает 53620 GFLOPS, что лишь немного выше, чем обещала NVIDIA для RTX 4080 16 ГБ.

Результаты неплохие, фактически GPU уже является самым быстрым в рейтинге 3DMARK. Эта предполагаемая RTX 4080 набрала 17465 и 13977 графических баллов в FireStrike Extreme и TimeSpy Extreme соответственно, что ставит ее на первое место в списке.

Инсайдер также опубликовал результаты Intel XeSS и Port Royal.

Кроме того, были опубликованы тесты в реальной игре, а именно в Shadow of the Tomb Raider.

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Как известно NVIDIA анонсировала два графических процессора RTX 4080. Версия с 16 ГБ предлагает не только больше памяти, но и функциональных блоков. Вариант, который был протестирован, имеет 9728 ядер CUDA и графический процессор AD103, тогда как вариант на 12 ГБ имеет 7680 ядер и графический процессор AD104. Обе модели должны быть запущены в одно и то же время в следующем месяце, но дата релиза еще не объявлена.