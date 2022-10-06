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В сети появилось видео с распаковкой видеокарты RTX 4090 Founders Edition
Кроме того, новинка от Nvidia подверглась сравнению с пока еще актуальной RTX 3090 Founders Edition
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 Популярный компьютерный ресурс Tom's Hardware получил в свое распоряжение видеокарту RTX 4090 Founders Edition и в преддверии её выхода показал подробно её внешний вид и конструктивные особенности.

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 Размеры карты почти такие же, как у RTX 3090 Founders Edition предыдущего поколения, 305x136x61 мм. RTX 3090 Founders Edition имеет размеры 313x138x54 мм. Новинка на 8 мм короче и на 7 мм толще, хотя разница в весе составляет всего 3 грамма и точно не будет заметна.

 Наряду с небольшим изменением размеров вентиляторы RTX 4090 Founders Edition стали намного больше. Задний вентилятор имеет диаметр 115 мм, тогда как тот же вентилятор на RTX 3090 FE имел диаметр 110 мм. Передний вентилятор также имеет диаметр 115 мм по сравнению со 110 мм на RTX 3090 FE. Но изменился не только диаметр, внутренняя втулка также стала меньше - 38 мм у RTX 4090 против 42 мм у RTX 3090. В целом, по словам Nvidia, новые вентиляторы улучшают воздушный поток на 20%.

 Что касается упаковки RTX 4090 Founders Edition, то она имеет более крупный размер с большим количеством набивки для обеспечения безопасности во время транспортировки.

 Интересным моментом является то, что Nvidia однажды упомянула о тройном адаптере питания с 8-контактного на 16-контактный для тех, у кого нет блока питания ATX 3.0 для RTX 4090 FE. Однако, открыв упаковку, сотрудники Tom's Hardware обнаружили 4х8-контактный переходник на 16-контактный. 

 Что касается выводов на дисплей, то карта по-прежнему поставляется с обычными тройными выходами DisplayPort и одним видеовыходом HDMI. Вызывает удивление, что Nvidia остановилась на версии DP 1.4a и HDMI 2.1, вместо того, чтобы перейти на DisplayPort 2.0. Intel Arc A770, например, первой станет использовать порт DisplayPort 2.0, хотя пока нет ни одного монитора с подобным разъемом.

 Ниже представлены фотографии, на которых RTX 3090 FE сравнивается с RTX 4090 FE. На этих снимках хорошо видно, как изменились вентиляторы и размеры карт.

 Таким образом, если на ПК уже есть RTX 3090 Founders Edition, то, вероятно, RTX 4090 FE без проблем поместится в корпусе. Но если расстояния между видеокартой и компонентами системы очень малы, то рекомендуется использовать более вместительный корпус ATX, так как карта может потреблять до 350 Вт или более.

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 Дата запуска RTX 4090 назначена на 12 октября, стартовая цена RTX 4090 Founders Edition составляет 1599 долларов. Можем только надеяться, что доступность видеокарт при запуске будет достаточной, чтобы все желающие смогли её приобрести и избежать проблем с перекупщиками, как это уже не один раз бывало.

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