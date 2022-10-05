К 2027 году компания намерена перейти к производству по 1,4-нм техпроцессу

На мероприятии Foundry Forum 2022 Samsung представила дорожную карту процессоров для различных устройств компании. Презентация Samsung Foundry подробно рассказала о планах на следующие пять лет, дав энтузиастам возможность заглянуть в ближайшее будущее мобильных xbgjd.

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Samsung уже давно является одним из ведущих разработчиков полупроводников и процессоров, в том числе первой компанией, производящей 3-нм чипы для своих мобильных устройств. Компания обогнала своего крупнейшего конкурента TSMC в переходе на 3-нанометровый техпроцесс, что, безусловно, является немалым достижением даже для такого крупного производителя.

Каждый год Samsung проводит мероприятие Foundry Forum, на котором обычно подробно излагаются планы относительно многочисленных устройств Samsung и сотрудничество с другими отраслями. Одним из основных направлений компании в этом году стало составление дорожной карты ее процессоров и развития технологических норм производства. Поскольку конкурент в лице TSMC надеется на массовое производство 2-нм чипов к концу 2025 года, Samsung решила представить свою дорожную карту до 2027 года.

В дорожной карте говорится, что Samsung планирует выпустить обновленный 3-нм технологический процесс 2-го поколения в 2024 году. Генеральный директор Samsung Foundry Сиён Чой утверждает, что обновленный 3-нм техпроцесс позволит производить транзисторы на 20 процентов меньшие в размерах, что позволит повысить энергоэффективность устройств, использующих процессоры Samsung.

Samsung планирует улучшить конструкцию своего 2-нм техпроцесса, массовое производство которого намечено на 2025 год. Целью является повышение производительности за счет переноса элементов питания на заднюю часть процессора. Intel рассчитывает представить аналогичную функцию, получившую название PowerVia, в некоторых своих процессорах к 2024 году.

Последним обновлением дорожной карты стало объявление о грядущем 1,4-нм техпроцессе, который, как ожидается, будет доступен в 2027 году. Информации о конкретных улучшениях в данном техпроцессе пока нет. Это естественно, так как речь идет о планах, которые рассчитаны на пять лет и могут быть изменены. Тем не менее наблюдать, как размер технологических норм производства электроники медленно, но уверенно снижается, довольно интересно.

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Samsung ожидает, что более 50 процентов спроса на ее процессоры будет приходиться на рынки автомобилей, HPC, IoT и 5G. В настоящее время она производит 28-нм чипы eNVM для автомобильных компаний, но надеется уменьшить размер этого техпроцесса до 14-нм в ближайшее время и до 8-нм в ближайшей перспективе.