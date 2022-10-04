Сотрудники, согласившиеся продолжить работу в Nvidia, вывозятся из страны в другие представительства компании

Nvidia присоединилась к ряду западных компаний, прекративших свою деятельность в России. Компания прекратила официальные поставки своей продукции в страну вскоре после начала специальной военной операции на Украине восемь месяцев назад, но не закрыла полностью своё присутствие, которое теперь полностью прекращается.

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В заявлении Nvidia говорится, что она продолжала сохранять свой офис в России после приостановки поставок для поддержки сотрудников и их семей, но теперь она больше не может эффективно работать в стране. «Всем сотрудникам будет предоставлена возможность продолжить работу в других странах», - говорится в сообщении компании.

До начала специальной операции на Украине в российском офисе Nvidia работало около 300 человек. С тех пор это число уменьшилось за восемь месяцев, но в компании заявили, что в России по-прежнему работает около 240 сотрудников. 30 сентября Nvidia сообщила сотрудникам, что офис будет закрыт из-за «неспособности обеспечить эффективную работу своих сотрудников».

Хотя официально об этом не было объявлено, источник сообщил RT, что Nvidia сейчас активно вывозит на чартерных самолетах тех, кто соглашается переехать в офисы в других странах.

Помимо прекращения поставок в Россию, официальные лица США в прошлом месяце настоятельно рекомендовали Nvidia и AMD прекратить продажу в нашей стране своих высокопроизводительных графических процессоров.

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Nvidia является не единственной компанией, разорвавшая связи с Россией. IBM начала увольнять своих оставшихся работников в стране в июне. Она продолжала платить зарплату своим сотрудникам в России с тех пор, как приостановила свои бизнес-операции, но ужесточение санкций в отношении российских банков затруднило содержание работников. Днем позже Microsoft уволила более 400 сотрудников своих предприятий в России, обвинив в этом экономические условия.