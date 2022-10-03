Выход новинки в продажу состоится в следующем году

Японский производитель памяти Kioxia недавно объявил о разработке первых функциональных прототипов карт памяти micro SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) емкостью 2 терабайта. Kioxia использовала свою флэш-память BiCS 3D и собственный контроллер памяти, чтобы продемонстрировать базовую функциональность при максимальной плотности. В частности, компания установила 16 однотерабитных кристаллов трехмерной флэш-памяти общей толщиной 0,8 мм.

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Поскольку требования смартфонов, портативных игровых консолей и экшн-камер к записи данных продолжают расти, потребность в хранилищах сверхвысокой емкости как никогда высока. Облачное хранилище и потоковые сервисы помогают в определенных случаях, но для устройств, которые генерируют данные, локальное хранилище по-прежнему лучше.

Спецификация SD Association SDXC поддерживает карты емкостью до 2 ТБ уже более десяти лет, но до сих пор никто не производил их. SDA является некоммерческой организацией, созданной в 2000 году компаниями SanDisk, Toshiba и Panasonic для установления мировых стандартов карт памяти. На сегодняшний день организация включает более 750 компаний.

Kioxia - относительно новое имя в индустрии памяти. Toshiba создала этот бренд в конце 2019 года. Название представляет собой сочетание японского слова work kioku, означающего «память», и греческого слова axia, означающего «ценность».

Всего несколько дней назад Kioxia заявила, что сократила выпуск пластин примерно на 30% на своих заводах по производству флэш-памяти в Йоккаити и Китаками. По заявлению компании, этот шаг поможет ей лучше управлять производством и продажами, и она будет продолжать пересматривать и корректировать операции по мере необходимости.

В прошлом месяце аналитическая компания TrendForce сообщила, что избыточные запасы вынуждают производителей снижать цены на существующие продукты. В четвертом квартале вполне вероятно можно будет увидеть падение цен на флэш-пластины NAND еще на 20%, что является отличной новостью для тех, кто ищет дешевые решения для хранения данных.

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Что касается карт памяти Kioxia microSDXC емкостью 2 ТБ, то их массовое производство планируется начать в 2023 году. О ценах или более конкретных сроках доступности пока ничего не известно.