Однако в плане графической производительности чипсеты от Mediatek пока не могут конкурировать со Snapdragon и его GPU Adreno

Флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9000 Plus был запущен несколько месяцев назад в качестве прямого ответа на Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Хотя чипсет Qualcomm демонстрирует больший прирост по сравнению с оригинальным Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 9000 Plus по-прежнему сохраняет свои позиции, если верить рейтингу AnTuTu.

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Согласно опубликованным вчера результатам тестирования, MediaTek Dimensity 9000 Plus является самым мощным чипсетом для устройств на базе ОС Android, протестированным в сентябре. Чипсет, используемый в последнем игровом телефоне Asus ROG Phone 6D, превосходит смартфоны со Snapdragon 8+ Gen 1, такие как OnePlus Ace Pro, Lenovo Legion Y70 и iQOO 10 Pro. Интересно, что ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro с Snapdragon 8+ Gen 1не указываются в рейтинге за сентябрь.

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Asus ROG Phone 6D смог набрать 286017 баллов за производительность процессора. Ближайшим конкурентом в тесте ЦП является RedMagic 7S Pro от Nubia с результатом 264770 баллов. Однако ROG Phone 6D и Dimensity 9000 Plus уверенно проигрывают практически каждому телефону со Snapdragon 8+ Gen 1 в тесте графического процессора. Как бы там ни было ROG Phone 6 на базе Snapdragon 8+ Gen 1 проигрывает в тесте процессора с его результатом 261483 балла, что меньше, чем у ROG Phone 6D. Таким образом MediaTek Dimensity 9000 Plus по всем показателям является лучшим по производительности процессора мобильным чипсетом, если не учитывать новый A16 Bionic от Apple.