К сожалению на данный момент какая-либо информация о характеристиках карты отсутствует

AMD Radeon RX 6400, основанная на урезанной версии графического процессора Navi 24, едва ли является игровой видеокартой. Тем не менее, похоже, что к выходу готовится еще более медленная карта, поскольку на веб-сайте AMD появилась Radeon Pro W6300.

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Как заметил Komachi_Ensaka, последние версии драйверов AMD для профессиональных видеокарт поддерживают Radeon Pro W6300. Спецификации этой модели неизвестны, но это видеокарта для настольных компьютеров начального уровня, используемая для профессиональной работы, и поэтому требуется программное обеспечение, сертифицированное соответствующими разработчиками.

Поскольку профессиональные видеокарты AMD обычно имеют аналоги с потребительскими моделями, можно предположить, что AMD также готовит Radeon RX 6300, предназначенную для обычных настольных компьютеров. Однако, поскольку нет спецификаций Radeon Pro W6300, то можно только догадываться о том, чего ожидать от потенциальной Radeon RX 6300.

AMD официально позиционирует Radeon RX 6400 4 ГБ и Radeon Pro W6400 4 ГБ как дискретные графические модели начального уровня для OEM-производителей. Однако это не помешало некоторым партнерам компании сделать розничные версии RX 6400 и продавать их всем желающим менее чем за 200 долларов. Для тех, кто хочет сверхдешевый мобильный дискретный графический процессор, AMD предлагает Radeon RX 6300M и Radeon Pro W6300M на базе графического процессора Navi 24 XML с 768 потоковыми процессорами и 2 ГБ памяти с 32-битным интерфейсом.

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Можно предположить, что AMD сохранит спецификации мобильных карт Radeon 6300M для Radeon Pro W6300 и Radeon RX 6300. Существует и другой вариант, например, AMD может снизить тактовые частоты Radeon Pro W6400 и Radeon RX 6400 и присвоить им новый номер модели.