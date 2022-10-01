Новинки отличаются высокой эффективностью и великолепным эстетическим видом

Компания Phanteks представила водоблоки Glacier G40 для карт серии RTX 4000. Glacier G40 обеспечивают максимальную эффективность охлаждения с некоторыми уникальными функциями водяного блока. Прозрачная акриловая панель с радиатором непосредственно над кристаллом графического процессора обеспечивает оптимальную теплопередачу. Медная охлаждающая пластина с полным покрытием напрямую охлаждает все компоненты памяти и питания на печатной плате с помощью высококачественных термопрокладок.

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Как и все продукты Phanteks Glacier, новая система охлаждения Glacier G40 производится на Тайване с использованием только 100% меди, литого акрила, анодированного алюминия и чрезвычайно прочных уплотнительных колец Viton, известных в автомобильной и аэрокосмической промышленности. Встроенная подсветка D-RGB прекрасно дополняет водяной блок и может синхронизироваться с аксессуарами Phanteks D-RGB и совместимыми материнскими платами.

Блоки графического процессора Glacier G40 будут поддерживать всю серию RTX 4000, а в будущем различных моделей водоблоков станет больше.

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