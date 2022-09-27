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TeamGroup представила модули памяти DDR5-7200
На данный момент они являются самыми быстрыми серийными модулями памяти DDR5
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 TeamGroup представила первые в отрасли модули оперативной памяти DDR5 со скоростью передачи данных 7200 МТ/с. Модули T-Force Delta RGB являются одними из лучших модулей памяти, а новые DDR5-7200 предназначены в первую очередь для процессоров Intel Core 13-го поколения Raptor Lake и в настоящее время являются самыми быстрыми в мире.

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 Новое семейство T-Force Delta RGB от TeamGroup получило три скоростных модуля: DDR5-6800, DDR5-7000 и DDR5-7200 CL34 при напряжении 1,4 В. Как и другие модули, предназначенные для высокопроизводительных систем на базе Intel, новые T-Force Delta RGB имеют профили XMP 3.0 для настройки параметров одним щелчком мыши. К сожалению поддержка технологии EXPO для нового AMD Ryzen 7950X не упоминается. Кроме того, модули оснащены алюминиевыми теплораспределителями, а также адресуемой RGB-подсветкой.

 В модулях DDR5-7200 используются тщательно подобранные микросхемы памяти, способные работать на высоких частотах. TeamGroup предлагает только двухканальные комплекты памяти объемом 32 ГБ со скоростями 6800 МТ/с, 7000 МТ/с и 7200 МТ/с.

 Эти комплекты разработаны специально для процессоров Intel Core 13-го поколения Raptor Lake и материнских плат на базе Intel Z790, поэтому нет гарантии, что они будут работать на данных скоростях с процессорами Core 12-го поколения или процессорами AMD на архитектуре Zen 4. TeamGroup также рекомендует использовать высококачественные материнские платы, которые могут обеспечивать очень качественное питание модулей памяти, чтобы гарантировать их безупречную работу.

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 Компания TeamGroup не объявила точные сроки доступности или рекомендуемые цены на свои модули памяти DDR5-6800, DDR5-7000 и DDR5-7200, но ожидается, что они появятся уже этой осенью. Цены почти наверняка будут выше, чем у существующих комплектов с более низкой тактовой частотой.

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#ddr5 #оперативная память #raptor lake #teamgroup #ddr 5 #ddr5-6800 #ddr5-7000
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