Новинка получит чипсет Mediatek Helio G99 и дисплей с частотой 90 Гц

Роланд Квандт и @_snoopytech_ раскрыли подробности о новом планшете Redmi Pad от суббренда компании Xiaomi. Хотя у Квандта нет никакой информации о модели с поддержкой 5G, он поделился большим количеством информации об обычной модели Wi-Fi. В частности, инсайдер продемонстрировал маркетинговые рендеры и несколько спецификаций.

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Предположительно, Redmi Pad основан на 6-нм чипсете MediaTek Helio G99, который имеет два процессорных ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц, а также графический процессор Mali-G57 MC2. Кроме того, планшет оснащается 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти, а также 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2.

Квандт утверждает, что Redmi Pad имеет 10,61-дюймовую IPS панель с разрешением 2000 x 1200 пикселей с частотой 90 Гц, контрастностью 1500: 1, пиковой яркостью 400 нит и глубиной цвета 10 бит. Redmi Pad также имеет относительно широкие рамки экрана, в который Xiaomi встроила одну фронтальную камеру разрешением 8 МП с полем зрения 105 градусов. Основная камера Redmi Pad Plus также представлена 8-мегапиксельным датчиком с поддержкой автофокуса.

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На момент запуска Redmi Pad будет доступен в цветовых вариантах Graphite Grey, Moonlight Silver и Mint Green. За автономность планшета отвечает аккумуляторная батарея емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Как и ожидалось, Redmi Pad будет выпущен с MIUI 13 на базе ОС Android 12, а не Android 13. Дата выхода пока остается загадкой, хотя Xiaomi. Нельзя исключать, что глобальный запуск Redmi Pad состоится во время выхода Xiaomi 12T в октябре.