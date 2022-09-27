Выход самого мощного процессора грядущей линейки Intel ожидается в следующем году

Обнародовав платформу Core следующего поколения, Intel подтвердила, что в следующем году она выпустит свой первый процессор для настольных ПК с тактовой частотой 6 ГГц.

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Новую модель, скорее всего, под названием Core i9-13900KS запустят в следующем году, и она будет производиться в очень ограниченном в объеме. Core i9-13900KS представляет собой предварительно отобранные процессоры, обеспечивающие наилучшую энергоэффективность и стабильную работу на более высоких тактовых частотах. В прошлом году Intel выпустила аналогичную модель Core i9-12900KS, которая является самым быстрым процессором в серии Alder Lake-S и достигает тактовой частоты 5,5 ГГц со всеми работающими ядрами.

На данный момент неясно, заявлена ли частота 6 ГГц для всех ядер или только для определенного их количества. Однако, несомненно, это частота только производительных ядер(Raptor Cove) и не касается остальных 16 энергоэффективных ядер.

Процессор текущего поколения Core i9-12900KS 12-го поколения был запущен по цене 739 долларов, что на 150 долларов больше, чем у Core i9-12900K. Стоимость нового процессора неизвестна, но ясно, что она также будет значительно выше, чем у оригинального Core i9-13900K, что не вызовет удивления, так как за обладание самым мощным процессором естественно нужно заплатить.

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Что касается даты запуска, то по слухам, это может произойти на выставке CES 2023.