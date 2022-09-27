К сожалению набор будет дорогой и не всем по карману

Компания Lego выпустила новый набор в своей серии Star Wars Ultimate Collector, которая обязательно понравится фанатам. Однако это будет не дешевый набор, и за него придется распрощаться с 600 долларами. Это один из самых дорогих наборов компании за последнее время.

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Конструктор Lego Star Wars Razor Crest (#75331) предлагает создать звездолет Мандалорца. Он состоит из 6187 деталей, имеет съемные двигатели и кабину, а также спасательную капсулу и камеру для замораживания углерода. В набор также входят минифигурки Грогу, Мандалорца, Митрола и Куиила.

Razor Crest имеет размеры 28,3 x 19,7 x 9,4 дюйма и предназначен для творческих личностей не моложе 18 лет. Подставка и информационная табличка также входят в комплект.

Набор дополнит другие транспортные средства в линейке Lego Star Wars, включая боевой корабль Республики, Сокол тысячелетия и Лэндспидер Люка Скайуокера.

Дизайнер компании Lego Сезар Соарес сказал, что хотел создать очень детализированную модель, чтобы поклонники Звездных войн и Lego могли наслаждаться всеми его захватывающими особенностями. «Я знаю, что любителям Звездных войн и многим другим понравится воссоздавать свои любимые приключения из этой необычной серии», - добавил Соарес.

Действие фильма «Мандалорец» происходит через пять лет после событий шестой части франшизы «Возвращения джедая». Сериал рассказывает об одиноком охотнике за головами, премьера которого состоялась 12 ноября 2019 года. Уже подтвержден третий сезон, премьера которого ожидается в феврале следующего года.

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Конструктор Lego Star Wars Razor Crest будет доступен для членов Lego VIP 3 октября, а поступление в широкую продажу ожидается 7 октября. Ранее Lego выпустила уменьшенную версию Razor Crest из 1023 деталей, которая доступна за 139,99 долларов.