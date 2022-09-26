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Windows 11 22H2 исправит лаги и зависания в играх на видеокартах Nvidia
Кроме того, можно воспользоваться бета-версией GeForce Experience v3.26 Beta для исправления проблем
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 Nvidia быстро отреагировала на череду жалоб на производительность игр на ПК после большого обновления функции Windows 11 22H2 на этой неделе. Компания отправила Tom's Hardware письмо по электронной почте, чтобы сообщить, что проблемы, связанные с различными с задержками и лагами, которые недавно обсуждались в Интернете, были устранены с помощью недавнего бета-обновления. Не вдаваясь в основные технические детали, напомню, что программное обеспечение Nvidia GeForce Experience стало виновником широко распространенных проблем.

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 В статье поддержки, озаглавленной «Снижение производительности после обновления до Microsoft Windows 11 2022 Update», Nvidia описывает проблемы Windows 11 22H2 и предлагает решение с задержкой и в играх.

 Существовало два способа применить исправление, предоставленное Nvidia, хотя на данный момент для этого требуется установка «бета-версии» программного обеспечения. Во-первых, можно было вручную загрузить установщик Nvidia GeForce Experience v3.26 Beta, а затем приступить к установке. Кроме того, можно запустить уже имеющееся приложение GeForce Experience и применить это обновление. Если следовать второму методу, нужно будет зайти в настройки и выбрать «Включить экспериментальные функции», чтобы встроенное средство обновления увидело и применило бета-версию.

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 Если кто-либо не хочет использовать бета-версию программного обеспечения, то Nvidia заявляет, что выпустит стабильный билд Nvidia GeForce Experience 3.26 на следующей неделе. Обновление будет доставлено вместе с новым драйвером GeForce Game Ready.

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#nvidia #windows 11 #обновление #обновление windows #windows 11 22h2 #geforce experience
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