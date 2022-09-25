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goldas За пост начислено вознаграждение
На Amazon UK процессор Core i9-13900KF предлагается за 750 фунтов стерлингов
Кроме того, на сайте также показали стоимость еще трех моделей линеек Core i7 и Core i5
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 Процессоры Intel следующего поколения для настольных ПК должны быть представлены на следующей неделе, но это не мешает крупным розничным торговцам размещать на своих сайтах соответствующие лоты с указанием стоимости.

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 На Amazon UK можно было найти ряд процессоров Raptor Lake, перечисленных ранее. Инсайдер @momomo_us обнаружил в общей сложности четыре модели, страницы с которыми позже были удалены и больше не доступны.

 Согласно этому списку, Core i9-13900KF, являющийся флагманской моделью без встроенной графики, будет стоить 750 фунтов стерлингов. Это единственный процессор с полными 24 ядрами, который появился до сих пор. Указанная цена примерно на 150 фунтов выше, чем у Core i9-12900K при запуске в Великобритании, но его текущая цена Core i9-12900KF составляет около 609 фунтов стерлингов. Стоит отметить, что 750 фунтов стерлингов аналогичны цене Core i9-12900KS в день его запуска.

 Между тем, Core i7-13700K стоит 547 фунтов стерлингов, а F-вариант оценивается в 517 фунтов стерлингов. По сравнению с текущей ценой преемника из серии Alder Lake ожидается, что цена будет на 120-137 фунтов выше. Что касается 14-ядерного Core i5-13600KF, то его стоимость составляет 350 фунтов стерлингов, что опять же выше цены Core i7-12500KF, который в настоящее время доступен по цене 273 фунтов стерлингов.

 Скорее всего это не окончательные цены на серию Core 13-го в Великобритании, а просто заполнитель соответствующей графы. Кроме того, тот факт, что такой крупный ритейлер так рано начал продавать новую серию, может означать очень скорое снятие эмбарго на предварительный заказ. Возможно, сразу после события Innovation, на котором будет анонсирована серия Raptor Lake.

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@momomo_us также слил дизайн для всех трех линеек процессоров. Они выглядят примерно так же, как Alder Lake.

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