Кроме того стала известна стоимость смартфонов и варианты цветов корпуса новинок от Google

Как известно официальный выход смартфонов Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro состоится 6 октября. За последние месяцы подробная информация о телефонах уже просочилась на просторы Интернета, а теперь новая утечка сообщает, как Google будет оценивать стоимость обеих моделей.

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Pixel 7 и Pixel 7 Pro сохранят цены аналогичные серии Pixel 6 в США. Можно предположить, что европейские цены также останутся прежними. Как сообщил Артем Русаковский из Android Police, Pixel 7 будет стоить 599 долларов США, а Pixel 7 Pro на 300 долларов США дороже, то есть 899 американских денежных знаков. Можно ожидать, что это будет стоимость для базовых моделей с объемом памяти 128 ГБ.

Кроме того, утечка подтверждает, что Pixel 7 будет доступен в цветовых вариантах Snow, Obsidian и Lemon Grass. Однако Pixel 7 Pro не получит Lemon Grass, но будет доступен в цвете Hazel. Оба телефона будут представлены 6 октября, предварительные заказы также начнут принимать в этот день. Согласно новой информации смартфоны поступят в продажу не 13 октября, как предполагалось ранее, а станут доступны для покупки на пять дней позже 18 октября.

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Так же предполагается, что магазин Target собирается предложить подарочные карты на сумму 100 и 200 долларов для Pixel 7 и Pixel 7 Pro соответственно.