В серию входят три модели на 6-нм архитектуре Zen 2 и с графикой RDNA 2

Сегодня AMD представляет новую серию процессоров с низким энергопотреблением, предназначенных для бюджетных ноутбуков.

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Процессоры AMD Mendocino согласно новой схеме наименования продуктов являются частью серии 7020, что означает наличие архитектуры Zen2 и принадлежность к 7-му поколению Ryzen. В отличие от Intel, которая недавно отказалась от брендов Pentium/Celeron, AMD по-прежнему будет использовать бренд Athlon для самых медленных моделей.

Процессоры AMD 7020 имеют улучшенные ядра ЦП Zen2 на базе 6-нм техпроцесса. Самый быстрый процессор, под названием Ryzen 5 7520U, представляет собой 4-ядерную и 8-поточную модель с ускорением до 4,3 ГГц и базовой частотой 2,8 ГГц. Немного медленнее будет Ryzen 3 7320U, у которого повышенная частота на 200 МГц ниже, а базовая на 400 МГц ниже. В свою очередь Athlon Gold 7220U является двухъядерным процессором с поддержкой SMT и тактовой частотой до 3,7 ГГц в разгоне и 2,4 ГГц в базе.

Все три процессора будут работать с TDP от 8 до 15 Вт, а время автономной работы устройств на их основе будет достигать 12 часов. Согласно спецификациям, каждая модель имеет встроенную графику на архитектуре RDNA2 - Radeon 610M, скорее всего, с двумя вычислительными блоками.

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AMD утверждает, что серия 7020 является быстрой и безопасной. Процессоры поддерживают Microsoft Pluton и все современные технологии, такие как пробуждение по голосу или быстрая зарядка. Компания подтверждает свои планы по запуску Mendocino в четвертом квартале этого года в таких устройствах, как Acer Aspire 3, Lenovo IdeaPad 1 и других.