VMU нового поколения получит значительные аппаратные обновления и совместимость с мини-играми

SEGA Dreamcast была выпущена без малого 25 лет назад, но консоль до сих пор пользуется популярностью. Её популярность настолько велика, что Dreamware Enterprises создала VM2, модернизированный модуль VMU, целью которого является решение всех проблем исходной модели. VM2 не только поддерживает все функции VMU, но и имеет обновленные внутренние компоненты и функционал:

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Новый монохромный ЖК-дисплей с подсветкой;

Более высокое разрешение экрана;

Поддержка карт памяти Micro-SD;

Внутренняя память 128 КБ (200 блоков);

Встроенный аккумулятор большой емкости;

Поддержка оригинального аудио;

Поддержка DreamEye;

Поддержка исходного языка (EN/JP);

Потоковая передача игровых изображений с ЖК-дисплея на ПК.

Изначально Dreamware Enterprises планировала поставлять виртуальную машину VM2 с разъемом micro-USB, но сторонники этого решения не были в восторге. К счастью, компания прислушалась к своему сообществу и вместо этого оснастила устройство портом USB Type-C. Кроме того, компания создала VM2 в двух цветовых вариантах; к сожалению, прозрачных опций пока нет. Предположительно, VM2 также может запускать мини-игры VMU и будет поддерживать передачу данных с существующих VMU и карт памяти. VM2 поддерживает карты microSD объемом до 32 ГБ, включая SDHC, отформатированные в файловых системах FAT16 или FAT32.

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В настоящее время модуль VM2 доступен на Indiegogo примерно за 115 долларов. В качестве альтернативы Dreamware Enterprises предлагает два устройства по цене 216 долларов и три устройства по цене 319 долларов. Несмотря на высокую стоимость, оригинальный модуль VMU в отличном состоянии, как правило, стоит не менее 40 долларов на таких рынках, как eBay. Хотя Dreamware Enterprises надеется начать поставки VM2 с августа 2023 года, ее кампания на Indiegogo достигла 96% своей цели за 20 дней финансирования.