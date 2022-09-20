В продаже новинка должна появиться только через год

Прошло почти два года с тех пор, как Sony представила PlayStation 5. Хотя за этот период консоль претерпела незначительные модификации корпуса, до сих пор нет признаков подготовки к выходу модели Pro или Slim, хотя о первой ходило множество слухов. Инсайдер Том Хендерсон, который точно предсказал запуск DualSense Edge за несколько месяцев, получил новую информацию о некоторых новых аппаратных характеристиках PlayStation 5.

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Том сообщил, что Sony выпустит новую модель PlayStation 5 со съемным дисководом. Он будет продаваться в комплекте или отдельно и будет подключаться к консоли через порт USB-C на задней панели. Однако неизвестно, смогут ли существующие владельцы PlayStation 5 Digital Edition купить указанный накопитель и подключить его к своим консолям через передний порт USB-C. Если консоль позволяет это, Sony может включить эту функцию с помощью обновления программного обеспечения, что в свою очередь может помочь увеличить продажи PlayStation 5 Digital Edition, потому что игрокам больше не придется беспокоиться о привязанности к цифровой экосистеме.

Sony также планирует разработать для консоли новый корпус под названием «Chassis D». Внутренние компоненты консоли не изменятся и будут идентичны предшественнику. Это означает, что она будет работать на том же APU AMD. В заключение Том заявляет, что съемный дисковод не будет сильно выделяться внешне в сравнении с консолью, а будет гармонировать с общей эстетикой PS5. Ожидается, что новый вариант PlayStation 5 со съемным дисководом появится на полках магазинов в сентябре 2023 года.

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Не секрет, что PlayStation 5 Digital Edition продавалась не так хорошо, как ее аналог с дисководом. Использование компакт-дисков по-прежнему очень распространено на консолях, особенно в регионах с высокими ценами на игры. PlayStation 5 со съемным дисководом может в конечном итоге полностью заменить версию Digital Edition. Sony могла бы продавать базовую консоль и дисковод по цене около 550–600 долларов и отдельно дисковод по цене 150–200 долларов.