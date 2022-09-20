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AMD Ryzen 9 7950X уже в продается в Китае за неделю до запуска
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 Китайские геймеры уже могут получить процессоры AMD следующего поколения с платформы Taobao Goofish. Эта торговая площадка очень часто становится местом нелегальной продажи инженерных образцов процессоров ещё до их официального запуска. На этот раз для покупки стал доступен грядущий флагманский процессор AMD Ryzen 9 7950X, официальный выход которого должен состояться более чем через неделю.

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 Официально серия настольных процессоров Ryzen 7000 на базе архитектуры Zen4 должна выйти 27 сентября. На день раньше AMD намерена снять эмбарго на обзоры процессоров, и мы узнаем на что способны новые чипы компании от независимых обозревателей.

 Что касается Ryzen 9 7950X, то как оказалось, его можно купить на указанном выше рынке в розницу всего за 5999 юаней (около 856 долларов). На первый взгляд может показаться, что это высокая цена за процессор с официальной стоимостью в 699 долларов, но в данном случае речь идет о возможности купить его гораздо раньше.

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 Конечно, покупать этот процессор сейчас без возможности приобретения соответствующей материнской платы не имеет особого смысла, так как они должны выйти одновременно с процессорами Ryzen 7000 и, скорее всего, по более выгодной цене. Стоит также учитывать отсутствие официальной поддержки драйверов, сомнительной гарантии или, что более важно, неуверенности в работоспособности данных образцов.

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