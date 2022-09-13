Предполагается, что это будет переименнованный Redmi Note 10 Pro с небольшими изменениями

Портал Xiaomiui утверждает, что обнаружил информацию еще об одном телефоне серии Redmi Note 11 Pro почти через год после запуска оригинальных моделей в Китае. Всего на данный момент существует пять версий Redmi Note 11 Pro, которые продает Xiaomi. Xiaomiui утверждает, что компания сейчас готовится выпустить Redmi Note 11 Pro 2023 на глобальном рынке. Напомню, что Xiaomi выпустила региональные версии Redmi Note 11 Pro, а также индийскую версию Redmi Note 11 Pro Plus 5G.

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Как показано на снимке экрана ниже, Xiaomiui обнаружил Redmi Note 11 Pro 2023 по IMEI с номером модели 2209116AG. Согласно веб-сайту, 2209116AG является более длинной версией «K6A», а суффикс «G» означает, что это глобальный телефон. Кстати, Redmi Note 10 Pro имеет короткий номер «K6», из которого Xiaomiui делает вывод, что «K6A» является обновленная версия «K6». Следовательно, веб-сайт сообщает, что Redmi Note 11 Pro 2023 - это Redmi Note 10 Pro под новым названием, а не другие модели Redmi Note 11 Pro, которые уже доступны для покупки.

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Хотя список IMEI не раскрывает никаких спецификаций, Xiaomiui предполагает, что Redmi Note 11 Pro 2023 полностью заимствовал их у Redmi Note 10 Pro, который имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей и чипсет Snapdragon 732G. Кроме того, Xiaomi оснастила смартфон основной камерой на 108 МП и аккумуляторной батареей емкостью 5020 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 33 Вт. Однако не стоит исключать, что Xiaomi внесет некоторые изменения, например, установит новый чипсет. Судя по номеру модели устройства 2209116AG, Xiaomi может выпустить Redmi Note 11 Pro 2023 в конце этого месяца.