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Nvidia и TSMC работают над системами с несколькими GPU на основе фотоники
Подобное решение значительно снижает задержки, что также уменьшает потери сигнала между групой графических процессоров
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 Несколько лет назад долгосрочное партнерство Nvidia с TSMC оказалось под вопросом, поскольку компания решила использовать 8-нм производственные линии Samsung для моделей RTX 3000. Похоже, что с грядущей серией RTX 4000 все вернулось на своё место, и, согласно новому сообщению отраслевых источников, близких к ресурсу DigiTimes, две компании стремятся к дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках проекта, включающего технологию кремниевой фотоники (SiPh), которая должна обеспечивать очень быстрое соединение между несколькими графическими процессорами.

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 DigiTimes указывает, что проект SiPh использует матрицы CMOS, аналогичные тем, что используются в цифровых камерах. Чипы SiPh можно комбинировать с процессами CMOS и интегрировать вместе с оптикой в корпусе. Таким образом, несколько графических процессоров могут быть соединены между собой по 2.5D принципу «чип-на-пластине-на-подложке»(CoWoS). Этот усовершенствованный метод выигрывает от преимущества оптической передачи данных с малой задержкой, что также обеспечивает значительно меньшую потерю сигнала между большей группой взаимосвязанных графических процессоров.

 Ожидается, что первые графические процессоры, созданные с использованием технологии TSMC SiPh, будут выпущены через несколько лет. Судя по всему, Intel также планировала разработать аналогичную технологию совместно с тайваньским производителем LandMark Optoelectronics. TSMC избежала каких-либо нарушений патентных прав, разместив приемопередатчики лазерного излучения снаружи, а не внутри, что снизило скорость передачи, но обеспечило более высокую производительность.

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 Nvidia не является единственной компанией, которая может извлечь выгоду из технологии TSMC SiPh. AMD, Xilinx, а также Broadcom, Cisco и Marvell Technology также подписали контракты с тайваньскими производителями. По предварительным оценкам, рынок модулей SiPh вырастет до 4 миллиардов долларов в 2024 году.

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#nvidia #tsmc #cmos #cowos
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Sheshenbek
21:18
Да я и не читал я даже и не знаю какое там название, читать заголовки - это зашквар. Сразу опускаюсь комментарии и я знаю то что у тебя GTX 1070. И Ты что-то ещё говоришь дедуль про rtx. Не позорься
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
Гоогле Гооглев
21:17
Ну если цены как на юнивере, то да ещё более менее норм и то больно то не берут
Nvidia – текущие цены на видеокарты RTX 3000 являются нормальными, а в будущем они увеличатся
VRoman
21:17
Пусть поднимают, я буду расподавать подержанные 3000е. Посмотрим как они запоют от наплыва бу-шных видях.
Nvidia – текущие цены на видеокарты RTX 3000 являются нормальными, а в будущем они увеличатся
VRoman
21:16
Как владелец 12900К тебк скажу, маленькие ядра дома не нужны. Фоновые задачи на них вешаются только вручную специальными прогами, а автоматом всё важное тоже на них висит.
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Ахахаха
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Sheshenbek
21:13
Кому они "должны" они в этом чате находятся? Или лично тебе должны?
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wwr222
21:10
Поэтому бублик не показатель. Ты еще учитывай, что среди карт 3050-3060 уровня СО Джетстрима и рядом нет. Поэтому разница будет еще заметнее.
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
Sheshenbek
21:09
Я кстати единственный человек которого уже 2 года читаю зелота, и не добавила его в чёрный список. Я представляю сколько уже этого зелота добавила в чёрный список
5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
Эовейн Триада
21:06
Ну так и я про тоже самое. Что пофиг, что частота меньше, если жрёт ватт больше в бублике, то и греется (при низких частотах и больших даже оборотах вентилятора) сильнее!
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
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