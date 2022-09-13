Подобное решение значительно снижает задержки, что также уменьшает потери сигнала между групой графических процессоров

Несколько лет назад долгосрочное партнерство Nvidia с TSMC оказалось под вопросом, поскольку компания решила использовать 8-нм производственные линии Samsung для моделей RTX 3000. Похоже, что с грядущей серией RTX 4000 все вернулось на своё место, и, согласно новому сообщению отраслевых источников, близких к ресурсу DigiTimes, две компании стремятся к дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках проекта, включающего технологию кремниевой фотоники (SiPh), которая должна обеспечивать очень быстрое соединение между несколькими графическими процессорами.

реклама

DigiTimes указывает, что проект SiPh использует матрицы CMOS, аналогичные тем, что используются в цифровых камерах. Чипы SiPh можно комбинировать с процессами CMOS и интегрировать вместе с оптикой в корпусе. Таким образом, несколько графических процессоров могут быть соединены между собой по 2.5D принципу «чип-на-пластине-на-подложке»(CoWoS). Этот усовершенствованный метод выигрывает от преимущества оптической передачи данных с малой задержкой, что также обеспечивает значительно меньшую потерю сигнала между большей группой взаимосвязанных графических процессоров.

Ожидается, что первые графические процессоры, созданные с использованием технологии TSMC SiPh, будут выпущены через несколько лет. Судя по всему, Intel также планировала разработать аналогичную технологию совместно с тайваньским производителем LandMark Optoelectronics. TSMC избежала каких-либо нарушений патентных прав, разместив приемопередатчики лазерного излучения снаружи, а не внутри, что снизило скорость передачи, но обеспечило более высокую производительность.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Nvidia не является единственной компанией, которая может извлечь выгоду из технологии TSMC SiPh. AMD, Xilinx, а также Broadcom, Cisco и Marvell Technology также подписали контракты с тайваньскими производителями. По предварительным оценкам, рынок модулей SiPh вырастет до 4 миллиардов долларов в 2024 году.