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Смартфоны Google Pixel получат новые функции в обновлении Feature Drop
Обновление будет доступно для всех смартфонов Pixel, начиная с Pixel 4
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 Спустя всего несколько недель после того, как Google выпустила стабильную версию Android 13 для Pixel 4 и более поздних версий, компания представила новое обновление Feature Drop для смартфонов Pixel. Feature Drop отличается от сентябрьского обновления безопасности, содержащее несколько исправлений ошибок. Насколько можно судить, Pixel 4 и Pixel 4 XL должны получить Feature Drop в этом месяце.

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 Что касается сентябрьского Feature Drop, Google включила функцию самостоятельного обмена в Nearby Share, которая позволяет пользователям перемещать файлы между Chromebook, смартфонами или планшетами под одной и той же учетной записью Google. Компания заявляет, что принимающее устройство будет автоматически получать Nearby Share от устройства, которое использует парную учетную запись Google, даже если его дисплей выключен. Таким образом Google наконец-то встроила функцию AirDrop от Apple в Nearby Share.

 Кроме того, в приложении клавиатуры Gboard теперь есть кнопка Emojify, которая добавит эмодзи в сообщения. Так же Google добавила мэшапы Emoji Kitchen в качестве наклеек в Gboard, а также интегрировала циферблат Bitmoji для WearOS. На данный момент можно создать битмоджи в мобильном приложении компании, на ее настольном веб-сайте или в Snapchat, который затем появится при выборе циферблата Bitmoji.

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 Также Google добавила Google Keep в Wear OS и более крупный виджет для планшетов, последний из которых также применим к Google Диску. Кроме того, аудиоописания на Google TV теперь будут передавать живую информацию и появилась возможность поиска списка фильмов со звуковыми описаниями. Найти полный список изменений в сентябрьском выпуске Feature Drop можно сообщении в блоге Google.

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Муж_ЗАГЛOTA
20:00
25 лямов сможет победит 150 лямов :D смешно читать ! залупивка гейбандэровская работай лучше!
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REY_B_
19:59
А куда он денется? Если Россию нагнут, то это будет концом амбиций Китая. Т.к. в случае чего, Россия его ресурсами уже не прикроет. Можно сказать, что тогда НАТО выйдет к северным границам Китая.
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jsth
19:59
А запрещалка у америки есть? Ах, не выросла еще)
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ахахах
19:59
а 60 рубль уже пару месяцев-это наверное разорвали экономику уже
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_Вежливый_Excalibur_
19:58
никого не соталось. а раха просто перегрупируется.
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Муж_ЗАГЛOTA
19:57
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