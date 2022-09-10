Обновление будет доступно для всех смартфонов Pixel, начиная с Pixel 4

Спустя всего несколько недель после того, как Google выпустила стабильную версию Android 13 для Pixel 4 и более поздних версий, компания представила новое обновление Feature Drop для смартфонов Pixel. Feature Drop отличается от сентябрьского обновления безопасности, содержащее несколько исправлений ошибок. Насколько можно судить, Pixel 4 и Pixel 4 XL должны получить Feature Drop в этом месяце.

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Что касается сентябрьского Feature Drop, Google включила функцию самостоятельного обмена в Nearby Share, которая позволяет пользователям перемещать файлы между Chromebook, смартфонами или планшетами под одной и той же учетной записью Google. Компания заявляет, что принимающее устройство будет автоматически получать Nearby Share от устройства, которое использует парную учетную запись Google, даже если его дисплей выключен. Таким образом Google наконец-то встроила функцию AirDrop от Apple в Nearby Share.

Кроме того, в приложении клавиатуры Gboard теперь есть кнопка Emojify, которая добавит эмодзи в сообщения. Так же Google добавила мэшапы Emoji Kitchen в качестве наклеек в Gboard, а также интегрировала циферблат Bitmoji для WearOS. На данный момент можно создать битмоджи в мобильном приложении компании, на ее настольном веб-сайте или в Snapchat, который затем появится при выборе циферблата Bitmoji.

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Также Google добавила Google Keep в Wear OS и более крупный виджет для планшетов, последний из которых также применим к Google Диску. Кроме того, аудиоописания на Google TV теперь будут передавать живую информацию и появилась возможность поиска списка фильмов со звуковыми описаниями. Найти полный список изменений в сентябрьском выпуске Feature Drop можно сообщении в блоге Google.