Во время демонстрации удалось достичь скорости 5 Гбит/с

На этой неделе Intel и Broadcom провели первую успешную демонстрацию соединения Wi-Fi 7. Это событие знаменует собой веху на пути к следующему важному шагу в стандартах Wi-Fi. Устройства Wi-Fi 7 (802.11be), вероятно, станут более распространенными в ближайшие несколько лет.

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В совместной презентации Intel и Broadcom подключили ноутбук к модему Broadcom Wi-Fi 7, достигнув скорости 5 Гбит/с. Испытание демонстрирует резкий скачок по сравнению с текущим стандартом Wi-Fi 6 (802.11ax), который может достигать скорости примерно 1,7 Гбит/с.

В дополнение к высокой скорости, новые частоты диапазонов Wi-Fi 7 и пропускная способность каналов обеспечивают маршрутизаторам более стабильные одновременные подключения к большему количеству устройств. Wi-Fi 6 может получить доступ к каналам 20, 40, 80 и 160 МГц на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Wi-Fi 7 добавляет канал 320 МГц и частоту 6 ГГц, интеллектуально переключаясь между всеми частотами и каналами для повышения стабильности. Intel считает, что Wi-Fi 7 поможет новым технологиям, таким как дополненная реальность, виртуальная реальность и потоковая передача мультимедиа.

Современный стандарт Wi-Fi 6E добавляет поддержку 6 ГГц к Wi-Fi 6 для большей пропускной способности, но ему не хватает поддержки со стороны поставщиков оборудования. Проблемы с цепочкой поставок сделали производство устройств, совместимых с Wi-Fi 6E, менее рентабельным, чем использование Wi-Fi 6 до внедрения Wi-Fi 7.

В прошлом месяце Intel заявила, что ноутбуки и настольные компьютеры с поддержкой Wi-Fi 7 должны быть готовы к массовому появлению в 2024 и 2025 годах. Другие компании недавно продемонстрировали оборудование Wi-Fi 7, используя предварительные спецификации. В свою очередь организация IEEE может завершить разработку спецификаций Wi-Fi 7 в 2024 году.

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MediaTek продемонстрировала новый стандарт ещё на выставке CES в январе, используя свое собственное оборудование, а не версию от других поставщиков. Qualcomm начала рекламировать Wi-Fi 7 с 2019 года представила свой чип FastConnect 7800 в марте на MWC. Единственный доступный в настоящее время маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 7 - это H3C Magic BE18000 с максимальной физической скоростью от 1148 до 11530 Мбит/с.