По крайней мере именно так выглядит ситуация при тестировании в Geekbench 5

Как сообщает @BenchLeaks два прототипа 48-ядерных серверных процессоров Intel Xeon Platinum 8468 Sapphire Rapids недавно были протестированы в Geekbench 5. Они продемонстрировали впечатляющие показатели производительности, соответствующие лучшим 64-ядерным чипам AMD EPYC в том же тесте, и эти чипы даже не являются флагманскими 56-ядерными моделями.

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Система Sapphire Rapids была оснащена двумя процессорами Xeon Platinum 8468 с 96 ядрами и 192 потоками. В сумме два чипа дали однопоточную оценку 1257 баллов и многопоточную оценку 74586 баллов.

Одна из самых производительных конфигураций с двумя процессорами AMD EPYC, которую можно найти на Geekbench 5 для сравнения, включает в себя два процессора AMD EPYC 7763 с 128 ядрами и 256 потоками. Два чипа набрали 1249 баллов в однопоточном тесте и 75539 баллов в многопоточном тесте.

Разница таким образом составляет всего 1% как в одноядерном, так и в многоядерном режиме между обеими платформами. Но если мы посмотрим на производительность каждого ядра, то Intel на 23% быстрее на одно ядро по сравнению с AMD.

Это важно отметить, потому что однопоточные тесты показывают максимальную производительность отдельного ядра только тогда, когда все остальные ядра простаивают, позволяя ядру использовать мощность и тепловые резервы процессора.

Стоит отметить, что Geekbench 5 не совсем верно отражает производительность в реальных приложениях. Но Geekbench может дать хотя бы общее представление о производительности Sapphire Rapids.

Напомню, что Sapphire Rapids является будущей серверной архитектурой Intel, предназначенной для замены текущей линейки 14-нм процессоров Intel Xeon Cascade Lake. Sapphire Rapids будет иметь несколько серьезных обновлений, в том числе передовые ядра Intel Golden Cove, работающие на техпроцессе Intel 7 (10нм Enhanced SuperFin), как текущие компоненты Intel Alder Lake.

Как и Alder Lake, процессоры Sapphire Rapids получат поддержку PCIe 5.0 и DDR5. Однако, в отличие от Alder Lake, они не получат энергоэффективные ядра. Линейка процессоров Sapphire Rapids будет иметь до 56 ядер. Но благодаря материнским платам с несколькими сокетами количество ядер может достигать 112 и более. Процессоры Sapphire Rapids также получат дополнительные функции, такие как AMX и Intel DSA, которые будут эксклюзивными для этой серверной архитектуры.

Но есть и ложка дегтя в этой бочке меда. К сожалению, Sapphire Rapids превратилась для Intel в сплошной кошмар, наполненный ошибками и многочисленными задержками, отодвигающими окно выпуска платформы. Первоначально Sapphire Rapids предназначался для конкуренции с процессорами AMD EPYC Milan на архитектуре Zen 3, но благодаря 500 ошибкам, обнаруженным в микроархитектуре, окно запуска переместилось на начало 2023 года.

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Это означает, что Sapphire Rapids придется конкурировать с текущими моделями Zen 3 и будущими процессорами AMD EPYC Genoa на архитектуре Zen 4 в 2023 году. Будущая серверная архитектура Intel может сравниться с конкурентами AMD Zen 3 и превзойти их на небольшую величину, но с процессорами AMD нового поколения, ей справиться точно будет не под силу.