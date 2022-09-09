Стоит сказать, что результаты очень странные, и на то есть ряд причин

Первые результаты тестов Intel Arc A580 RI были появились в базе данных Ashes of the Singularity. Это произошло всего через несколько часов после того, как Intel опубликовала спецификации своих будущих видеокарт Arc Alchemist, в том числе модели Arc A580 среднего уровня.

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Тестирование еще невышедшей карты всегда представляет собой проблему, поскольку драйверы могут быть не оптимизированы, а программное обеспечение может нуждаться в настройке. Показатели производительности Arc A580 вызывают больше вопросов, чем ответов. Главный из них заключается в том, действительно ли опубликованные результаты были получены на Arc A580.

@Benchleaks обнаружил четыре результата теста Intel Arc A580 Graphics RI в базе данных AOTS, полученных в системе, основанной на невыпущенном 16-поточном процессоре Intel с тактовой частотой по умолчанию 2,5 ГГц и оснащенной 16 ГБ памяти. Результаты получены с настройками Min_1080p. Ниже приведена таблица сравнения результатов с другими видеокартами Intel и Nvidia.

Следует отметить, что некоторые результаты Arc A580 были получены с использованием API DirectX 11, а некоторые с использованием API DirectX 12. Учитывая признание Intel, что она не оптимизировала драйверы своих дискретных графических процессоров для DirectX 11, результаты AOTS DX11 вряд ли заслуживают внимания.

По сравнению с GeForce GTX 1650 от Nvidia, результаты тестов Arc A380 выглядят довольно хорошо, что логично, поскольку первая является видеокартой начального уровня, основанной на архитектуре, которой несколько лет. Что касается Arc A580, то её результаты оказались даже медленнее, чем Arc A380 в AOTS. Причин таких странных результатов может быть несколько.

Процессор в системе, используемой для тестирования Arc A580, настолько сильно ограничивает производительность, что GPU, который должен быть в три раза быстрее, чем Arc A380, оказывается медленнее. Также драйверы, используемые для Arc A580, не были оптимизированы. А самое главное - это, что Arc A580 RI является мобильной версией видеокарты с ограничением мощности. Это не полноценная настольная Arc A580, и кто-то обманул тест, заставив его принять видеокарту за настольную модель.

Стоит сказать, что Ashes of the Singularity также не является хорошим тестом для графического процессора, поскольку игра была выпущена в далеком 2016 году, и она должна быть довольно простой для современных графических процессоров, особенно с настройками Min_1080p. Кроме того, тест отдает предпочтение графическим процессорам AMD и использует преимущества быстрых процессоров. Строго говоря, это больше тест центрального процессора, чем графического процессора, особенно с минимальными настройками.

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Другими словами, все результаты тестов AOTS нужно рассматривать с долей скепсиса. Сейчас очень сложно делать какие-либо выводы о производительности Intel Arc A580 в AOTS, особенно, учитывая, что это не настоящая карта Arc A580.