Пока речь идет о магазинах Австралии и Въетнама и картах от Gigabyte

Согласно сообщению Kccshop и @momomo_us, три розничных продавца получили заказы на видеокарты RTX 4090 с объемом памяти 24 ГБ от Gigabyte. Этими продавцами являются KCCshop, Computers Perth и Perth Computer and Office Supplies. Первый из них находится во Вьетнаме, а два других в Австралии. Хотя это ранние данные с завышенными ценами, но все указывает на то, что релиз RTX 4090 уже очень близок.

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Только австралийские розничные продавцы указали цены, а при переводе их в доллары США получается просто гигантская сумма более 3000 долларов. В то же время эта информация противоречит политике Nvidia и нарушает эмбарго, и, скорее всего, стоимость даже близко не имеет отношения к официальным ценам.

В списке от Kccshop представлены три модели: N4090WF3-24GB, N4090Gaming OC-24GD и N4090AORUS M-24GD. По бренду Aorus легко понять, что это номера моделей Gigabyte. Эти номера моделей также подтверждают объем памяти 24 ГБ для RTX 4090.

Австралийский список более интересен и информативен. Он предоставляет фактические цены для двух из трех видеокарт. Perth Computers and Office Supplies показывает видеокарту Gigabyte Gaming OC RTX 4090 по цене 4550 австралийских долларов, а модель Aorus стоит немного дешевле 3900 австралийских долларов. При переводе в доллары США их стоимость составляет 3112 и 2666 долларов соответственно. Это кажется немного странным, поскольку обычно бренд Aorus является топовым в модельном ряду Gigabyte.

Тем временем Computers Perth представляет Gigabyte RTX 4090 Gaming OC за 4270 австралийских долларов, что составляет 2919 долларов США. Не стоит принимать эти цены слишком серьезно, поскольку нет никаких признаков того, что они хоть сколько-нибудь близки к официальной рекомендованной производителем розничной цене. RTX 4090 может быть значительно дороже по сравнению с текущей RTX 3090 Ti, которая сейчас стоит 1100 долларов, но указанные цены явно слишком высокие даже для новинки.

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Списки являются очень убедительным признаком того, что карты GeForce RTX 4090 уже поступили в розничные магазины и поступят в продажу сразу после официального анонса. Это согласуется с вероятным объявлением на GTC 20 сентября. В тизерах Nvidia не было намека на то, какие графические процессоры могут быть представлены, но мероприятие GTC больше нацелено на создателей контента и машинное обучение, поэтому презентация RTX 4090 имеет смысл.