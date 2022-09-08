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В сеть слиты слайды презентации процессоров Raptor Lake от Intel
Первоначально будут представлены шесть моделей настольных процессоров следующего поколения
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 Сегодня в сеть просочилась часть пресс-релиза Intel о грядущих процессорах Raptor Lake. За это благодарить стоит известного инсайдера Igor's Lab. Утечка раскрывает шесть моделей, которыми Intel представит серию процессоров Core 13-го поколения для настольных ПК, и подчеркивает ключевые отличия от предыдущего поколения Alder Lake, а также подробно описывает, что предлагает новый набор микросхем Intel Z790.

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 Итак, первая волна процессоров Core 13-го поколения будет включать модели: Core i9-13900K, Core i9-13900KF, Core i7-13700K, Core i7-13700KF, Core i5-13600K и Core i5-13600KF. Модели K и KF идентичны друг другу, за исключением отсутствия встроенной графики в KF.

 Многие из ключевых характеристик этих шести моделей уже не являются секретом, но слайд подтверждает несколько интересных характеристик, связанных с мощностью. Подтверждается мощность 125 Вт в качестве базового значения для всех шести процессоров и 253 Вт в качестве значения максимальной мощности в режиме Turbo для Core i9 и Core i7 K/KF, а также 181 Вт в качестве максимальной мощности в режиме Turbo для моделей Core i5 K/KF. Это определенный шаг вперед по сравнению с MTP 241 Вт для Core i9, 190 Вт для Core i7 и 150 Вт для Core i5 предыдущего поколения.

   На следующем слайде подробно описаны ключевые различия между Alder Lake 12-го и Raptor Lake. Максимальное количество ядер увеличилось до 24 (8P+16E). P-ядра модернизированы и имеют более высокий IPC и кеш L2. E-ядра также получили увеличенный кэш L2. Возможности ввода/вывода интерфейса PCI-Express от ЦП не изменились: 16 линий PCIe Gen 5 для PEG, 4 линии PCIe Gen 4 для подключенного к ЦП порта M.2 NVMe. Скорость памяти DDR5 была увеличена до DDR5-5600 по сравнению с DDR5-4800.

 Слайд с подробным описанием нового чипсета Intel Z790 очень интересен. Шина чипсета осталась неизменной на уровне PCI-Express 4.0x8. В то время как Z690 предыдущего поколения обеспечивает 12 линий PCIe Gen 4 и 16 PCIe Gen 3, новый Z790 предлагает впечатляющие 20 линий PCIe Gen 4 и 8 PCIe Gen 3. Если говорить о USB, то изменений практически нет, за исключением того, что Z790 имеет пять 20-гигабитных портов USB 3.2x2 вместо четырех на Z690.

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 Ожидается, что Intel анонсирует серию процессоров 13-го поколения Raptor Lake и набор микросхем Z790 27 сентября. Позднее эта серия будет расширена за счет большего количества моделей и более дешевых наборов микросхем для материнских плат, таких как B760.

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