Теперь из названия модели можно будет узнать используемую при производстве архитектуру ядер

Компания AMD решила обновить схему именования своих процессоров, начиная с 2023 года. Это должно лучше отражать позиционирование моделей.

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Первое число будет просто обозначать год производства, начиная с 7, которая означает 2023 год, 8 - продукт 2024 года, а 9 будет в названии процессоров 2025 года и так далее. Вторая цифра будет указывать категорию процессора Ryzen 3/4/5 и Athlon, чем выше, тем лучше.

AMD также встраивает название архитектуры Zen в само название. Третье число будет отражать архитектуру, поэтому сразу можно сказать, что процессор Ryzen 7×4× основан на архитектуре Zen4.

Новым названием AMD также подтверждает, что позже компания обновит линейку Rembrandt под названием Ryzen 7035. Будущие ноутбуки с APU Phoenix и Dragon Range должны называться Ryzen 7040 и Ryzen 7045 соответственно. Кроме того, суффикс в названии показывает мощность чипов: от 9 Вт для серии e до 55 Вт для серии HX.

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AMD впервые подтвердила названия будущих продуктов. Теперь можно ожидать выход мобильного APU Dragon Range Ryzen 9 7945HX мощностью 55 Вт с ядром Zen4 и Ryzen 3 7420U на базе архитектуры Zen2 в следующем 2023 году.