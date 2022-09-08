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AMD обновляет свою систему нумерации моделей для процессоров в 2023 году
Теперь из названия модели можно будет узнать используемую при производстве архитектуру ядер
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 Компания AMD решила обновить схему именования своих процессоров, начиная с 2023 года. Это должно лучше отражать позиционирование моделей.

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 Первое число будет просто обозначать год производства, начиная с 7, которая означает 2023 год, 8 - продукт 2024 года, а 9 будет в названии процессоров 2025 года и так далее. Вторая цифра будет указывать категорию процессора Ryzen 3/4/5 и Athlon, чем выше, тем лучше.

 AMD также встраивает название архитектуры Zen в само название. Третье число будет отражать архитектуру, поэтому сразу можно сказать, что процессор Ryzen 7×4× основан на архитектуре Zen4.

 Новым названием AMD также подтверждает, что позже компания обновит линейку Rembrandt под названием Ryzen 7035. Будущие ноутбуки с APU Phoenix и Dragon Range должны называться Ryzen 7040 и Ryzen 7045 соответственно. Кроме того, суффикс в названии показывает мощность чипов: от 9 Вт для серии e до 55 Вт для серии HX.

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 AMD впервые подтвердила названия будущих продуктов. Теперь можно ожидать выход мобильного APU Dragon Range Ryzen 9 7945HX мощностью 55 Вт с ядром Zen4 и Ryzen 3 7420U на базе архитектуры Zen2 в следующем 2023 году.

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