Точное название модели и её производитель остаются неизвестными

Фотография была слита известным инсайдером @greymon55, который утверждает, что это видеокарта на базе графического процессора NVIDIA AD102. Этот дизайн предположительно является прототипом графической карты NVIDIA следующего поколения и он не окончательный.

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Поскольку название видеокарты не было названо, и в ней нет ничего особенного, можно только догадываться, что это будет за модель. Первым предположением является GALAX Deluxe, но дизайн вентилятора явно отличается. Форма похожа на серию Gigabyte Gaming, но вращение центрального вентилятора должно быть направлено в противоположную сторону, чего здесь не наблюдается.

Еще одним предположением может быть серия MSI SUPRIM с аналогичным прямоугольным дизайном, но с меньшим количеством лопастей вентилятора. Также можно рассматривать карту, как прототип серии ASUS TUF.

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Графическая карта NVIDIA GeForce RTX 4090 будет иметь 16384 ядра CUDA и 24 ГБ памяти стандарта GDDR6X. Дизайн платы будет очень похож на серию NVIDIA RTX 3090 Ti, поэтому некоторые партнеры Nvidia могут вносить только косметические изменения в свои существующие модели. Единственным существенным отличием конструкции кулера видеокарт серии RTX 4090 следующего поколения является увеличенная мощность охлаждения, которая должна достигать 450 Вт.