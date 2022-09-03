Этого удалось достигнуть благодаря использованию водяного охлаждения

Предстоящий 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7950X набирает почти 39 тысяч баллов в Cinebnech R23. Это даже выше, чем сообщалось вчера, и намного выше, чем в первоначальных сообщениях. Флагманский процессор серии Ryzen 7000 набрал 38984 балла благодаря использованию водяного охлаждения. Похоже, что в утечке использовался инженерный образец, поскольку нет названия модели, но указано ядро AMD OPN без указания дополнительных подробностей.

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Этот же процессор уже вчера набрал 37 тысяч баллов в Cinebench R23 благодаря эффективной системе охлаждения All-in-One. Однако новая оценка дает процессору Ryzen преимущество в 9,2% по сравнению с процессором Core i9-13900K Raptor Lake. Таким образом он практически не уступает Core i9-13900K с разблокированным лимитом мощности, который имеет оценку 40616 баллов.

Напомню, что AMD Ryzen 9 7950X является 16-ядерным и 32-поточным процессором на архитектуре Zen4 и работает на максимальной тактовой частоте 5,7 ГГц. Процессор имеет TDP по умолчанию 170 Вт, и, как сообщается, будет использовать эффективные системы охлаждения, такие как AIO или специальные жидкостные кулеры.

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Компания AMD собирается выпустить процессоры нового поколения 27 сентября. Первоначальный запуск должен включать четыре модели: Ryzen 9 7950X (16 ядер/32 потока), Ryzen 9 7900X (12 ядер/24 потока), Ryzen 7 7700X (8 ядер / 16 потоков) и Ryzen 5 7600X (6 ядер/12 потоков). Также в этот день компания запустит новую серию материнских плат класса high-end на чипсете X670.