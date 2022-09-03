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Ryzen 9 7950X набирает 39 тысяч баллов в многоядерном тесте Cinebench R23
Этого удалось достигнуть благодаря использованию водяного охлаждения
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 Предстоящий 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7950X набирает почти 39 тысяч баллов в Cinebnech R23. Это даже выше, чем сообщалось вчера, и намного выше, чем в первоначальных сообщениях. Флагманский процессор серии Ryzen 7000 набрал 38984 балла благодаря использованию водяного охлаждения. Похоже, что в утечке использовался инженерный образец, поскольку нет названия модели, но указано ядро AMD OPN без указания дополнительных подробностей.

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 Этот же процессор уже вчера набрал 37 тысяч баллов в Cinebench R23 благодаря эффективной системе охлаждения All-in-One. Однако новая оценка дает процессору Ryzen преимущество в 9,2% по сравнению с процессором Core i9-13900K Raptor Lake. Таким образом он практически не уступает Core i9-13900K с разблокированным лимитом мощности, который имеет оценку 40616 баллов. 

 Напомню, что AMD Ryzen 9 7950X является 16-ядерным и 32-поточным процессором на архитектуре Zen4 и работает на максимальной тактовой частоте 5,7 ГГц. Процессор имеет TDP по умолчанию 170 Вт, и, как сообщается, будет использовать эффективные системы охлаждения, такие как AIO или специальные жидкостные кулеры.

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 Компания AMD собирается выпустить процессоры нового поколения 27 сентября. Первоначальный запуск должен включать четыре модели: Ryzen 9 7950X (16 ядер/32 потока), Ryzen 9 7900X (12 ядер/24 потока), Ryzen 7 7700X (8 ядер / 16 потоков) и Ryzen 5 7600X (6 ядер/12 потоков). Также в этот день компания запустит новую серию материнских плат класса high-end на чипсете X670.

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#amd #ryzen 7000 #core i9-13900k #ryzen 9 7950x #cinebench r23 #ryzen 7000 raphael #ryzen 9 7950х
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Oleg Lych
19:46
Походу для такого монстра блок питания и охлаждение будет стоить дороже чем сам проц.
Ryzen 9 7950X набирает 39 тысяч баллов в многоядерном тесте Cinebench R23
BruteForce
19:46
Странно, что вас заминусовали. Правильно ведь сказали вы.
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BruteForce
19:45
Посмотрел ролик из https://overclockers.ru/softnews/show/120648/ah-leto-avtory-atomic-heart-nakonec-to-pokazali-svezhij-gejmplej-svoego-tvoreniya Мясо какое-то мясное.
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