Кроме того, они будут поддерживать более быструю память DDR5-5600

Компания Intel еще не выпустила процессоры серии Sapphire Rapids, выход которых был отложен, а в сети уже появились первые сведения о характеристиках их преемников, благодаря последней утечке от YuuKi_AnS.

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Инсайдер сообщил спецификации грядущей серии процессоров Xeon, известной как Emeralds Rapids. Архитектура процессоров будет использовать ту же платформу Eagle Stream, но получит небольшие изменения, такие как поддержка более быстрой памяти DDR5.

Основанные на той же архитектуре Intel 7 и той же платформе, Emeralds Rapids (EMR) не должны были принести существенные улучшения в серию Xeon. Хотя это и не указано в спецификации, YuuKi подтверждает, что будущая серия действительно получит 64-ядерные модели, а для Sapphire Rapids будет иметь до 56 ядер.

Процессоры Xeon 4-го поколения Sapphire Rapids поддерживают память со скоростью 4800 Мбит/с в конфигурации с 1 модулем DIMM на канал (1DPC). Согласно просочившимся спецификациям, такая же скорость будет поддерживаться Emeralds Rapids в двух модулях на канал (2DPC), а в режиме 1DPC увеличится до 5600 Мбит/с.

Канал UPI (Ultra Patch Interconnect) будет работать в режиме 20 ГТ/с, что больше, чем у Sapphire Rapid с его 16 ГТ/с. Кроме того, Intel добавит TDX (Trust Domain Extensions), которые используются для аппаратно изолированных виртуальных машин. Никаких других изменений не выделено.

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Intel недавно прокомментировала разработку Sapphire/Emeralds Rapids. Компания заявила, что Emerald прекрасно работают. Intel внедрила новые методы проверки, чтобы ограничить риски и улучшить цикл разработки продукта.