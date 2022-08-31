Такую информацию сообщил менеджер по техническому маркетингу AMD

Роберт Халлок, менеджер по техническому маркетингу AMD, подтвердил на официальном канале Discord, какая конфигурация памяти будет лучшей для серии Ryzen 7000. Согласно его словам лучшим выбором памяти DDR5 будут модули со скоростью работы 6000 МТ/с. Под этим Халлок понимает наилучшую стоимость, стабильность, производительность, доступность и простоту использования. Кроме того, пользователям следует использовать два комплекта модулей, потому что четыре, хотя и поддерживаются, затруднят маршрутизацию сигналов, что ставит под угрозу максимальную производительность.

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AMD подтвердила, что их серия процессоров Ryzen 7000 поддерживает память DDR5-5200 для одноранговой и двухранговой конфигурации с одним модулем DIMM на канал. При использовании двух модулей DIMM на канал официально поддерживаемая скорость снижается до 3600 МТ/с:

Хотя сообщалось, что материнские платы X670 поддерживают максимальную частоту FCLK до 3000 МГц, конфигурация по умолчанию составляет 1733 МГц. Если принять во внимание слова Роберта, пользователи не должны изменять FCLK и оставлять его в положении AUTO. Он отмечает, что для серии Ryzen 7000 соотношение 1:1:1 для FCLK, UCLK и MCLK не так важно, как раньше. Для оптимизации своих систем пользователям следует разгонять модули памяти и контроллер в режиме 1:1. Хорошо работающие образцы Ryzen могут достигать 2000 МГц FCLK, но такие конфигурации не являются приоритетными для AMD.

В изначально поддерживаемом режиме (DDR5-5200) AMD Ryzen серии 7000 будет работать с соотношением частот 2:1:1 и 1730:2600:2600 МГц.

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Серия AMD Ryzen 7000 появится на прилавках 27 сентября, как и материнские платы на чипсете X670.