Об этом сообщает известный инсайдер Greymon55

На мероприятии «Together We Advance» генеральный директор AMD доктор Лиза Су анонсировала четыре процессора новой серии Ryzen 7000. Компания также подтвердила, что разрабатывает процессоры на архитектуре Zen4 с использованием технологии 3D V-Cache, однако, несмотря на предыдущие заявления о появлении таких моделей к концу этого года, дата их запуска не была указана.

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Предполагается, что AMD планирует представить три процессора серии Ryzen 7000 с поддержкой 3D V-Cache. Эти процессоры имеют кодовые обозначения V95, V9 и V8 и согласно информации Greymon, относятся к моделям Ryzen 7950X3D, Ryzen 7900X3D и Ryzen 7800X3D соответственно.

Инсайдеру был задан вопрос о дате анонса таких процессоров, на что он упомянул CES, предполагая предстоящую выставку потребительской электроники, запланированную на 5-8 января следующего года.

На данный момент компания AMD не раскрывает никакой информации о новых процессорах с технологией 3D V-Cache на архитектуре Zen4. Однако, если технология будет использоваться для новой серии, можно ожидать до 144 МБ объединенного кэша L2 и L3, поскольку процессоры Zen4 уже имеют увеличенный кэш L2.

В прошлом году AMD представила прототип 12-ядерного процессора на архитектуре Zen3 с 96 МБ на каждый CCD и 192 МБ кэш-памяти третьего уровня. Тем не менее такая модель никогда не выпускалась, возможно из-за того, что такой процессор будет просто слишком дорогим в производстве.

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После выхода трёх новых процессоров Ryzen 7000 с 3D V-Cache, общее количество процессоров для сокета AM5 вырастет до 7 моделей. Это значительно меньше, чем доступные варианты для AM4, но AMD ясно дала понять, что намерена поддерживать обе платформы до 2023 года.