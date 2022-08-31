На мероприятии «Together We Advance» генеральный директор AMD доктор Лиза Су анонсировала четыре процессора новой серии Ryzen 7000. Компания также подтвердила, что разрабатывает процессоры на архитектуре Zen4 с использованием технологии 3D V-Cache, однако, несмотря на предыдущие заявления о появлении таких моделей к концу этого года, дата их запуска не была указана.
реклама
Предполагается, что AMD планирует представить три процессора серии Ryzen 7000 с поддержкой 3D V-Cache. Эти процессоры имеют кодовые обозначения V95, V9 и V8 и согласно информации Greymon, относятся к моделям Ryzen 7950X3D, Ryzen 7900X3D и Ryzen 7800X3D соответственно.
Инсайдеру был задан вопрос о дате анонса таких процессоров, на что он упомянул CES, предполагая предстоящую выставку потребительской электроники, запланированную на 5-8 января следующего года.
На данный момент компания AMD не раскрывает никакой информации о новых процессорах с технологией 3D V-Cache на архитектуре Zen4. Однако, если технология будет использоваться для новой серии, можно ожидать до 144 МБ объединенного кэша L2 и L3, поскольку процессоры Zen4 уже имеют увеличенный кэш L2.
В прошлом году AMD представила прототип 12-ядерного процессора на архитектуре Zen3 с 96 МБ на каждый CCD и 192 МБ кэш-памяти третьего уровня. Тем не менее такая модель никогда не выпускалась, возможно из-за того, что такой процессор будет просто слишком дорогим в производстве.
После выхода трёх новых процессоров Ryzen 7000 с 3D V-Cache, общее количество процессоров для сокета AM5 вырастет до 7 моделей. Это значительно меньше, чем доступные варианты для AM4, но AMD ясно дала понять, что намерена поддерживать обе платформы до 2023 года.