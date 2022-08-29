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Кристалл AMD Ryzen 7000 содержит на 58% больше транзисторов, чем Zen3
Всего AMD Ryzen 7000 содержит 6,57 миллиарда транзисторов с плотностью 90 миллионов на квадратный миллиметр
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 Всего несколько часов осталось до запуска новой серии настольных процессоров AMD, а у cfqnf Angstronomics появилась новая информация о чипах Zen4.

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 Согласно данным сайта, кристалл AMD Ryzen 7000, изготовленный по техпроцессу TSMC N5, имеет 6,57 млрд транзисторов, что на 58% больше, чем у Zen3 на базе TSMC N7. Кристалл под кодовым названием «Durango» представляет собой чип следующего поколения от AMD, содержащий до восьми ядер Zen4 под кодовым названием «Persephone». Новая архитектура, увеличенный объем кэш-памяти и поддержка инструкций AVX512 являются основными факторами увеличения плотности транзисторов.

 Чип AMD Zen4 имеет плотность 90 миллионов транзисторов на квадратный мм, что на 40 миллионов больше, чем у текущего поколения Zen3. Каждое из ядер Zen4 имеет 1 МБ кэш-памяти L2, что в два раза больше, чем у Zen3, при этом масштаб области кэш-памяти меньше. По сообщению сайта, он занимает более высокий процент от общей площади кристалла, но также означает, что логическая площадь удвоилась по плотности транзисторов.

 Как следствие, охлаждение процессора Ryzen 7000 для настольных ПК может оказаться более сложным. Кристалл площадью 72,5 мм² с максимальной мощностью, приближающейся к 170 Вт, дает 1,92 Вт/мм², и это даже без учета максимальной пиковой мощности (PPT) в 230 Вт. Для процессоров Zen3 с площадью кристалла 83,74 мм² и TDP 105 Вт данный показатель составляет 1,25 Вт/мм².

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 Также в сети появилась утечка от @OneRaichu с 16-ядерным процессором Ryzen 7000, которым скорее всего является флагман Ryzen 9 7950X. Процессор набирает 15645 баллов в CPU-Z в многоядерном тесте, что на 8% ниже результатов теста Core i9-13900K.

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Сейчас обсуждают

Валерий Муравицкий
00:40
А ты почитай английскую прессу не пробовал на эту тему, как там уже плачутся все англичане в комментах? Они впервые русским лайки после февраля стали в комментах свить, когда платёжки коммунальные ста...
Шольц и Макрон не могут найти газ для Европы, а Северный поток остановится 31 августа
IRanPast
00:38
Как же вы хохлы палитесь с "с их ЗП - это не проблема", пол миллиона рублей это приличные деньги в любой валюте, и уж совсем не радостные тарифы для ЖКХ
Шольц и Макрон не могут найти газ для Европы, а Северный поток остановится 31 августа
Kolyvan
00:33
С их ЗП - это не проблема. Какое дело сколько платят англичане Валерию из рф? Лучше своей страной займись. Вы ватнички все про другие страны, но про свою страну вам не интересно.
Шольц и Макрон не могут найти газ для Европы, а Северный поток остановится 31 августа
RedStone
00:31
слился здесь только ты, а нормальные люди покупают исходя из приемлемой стоимости, необходимого быстродействия, дополнительных возможностей и т.д.
Инсайдер раскрыл характеристики процессоров Ryzen 7000 прямо перед самым их анонсом
Kolyvan
00:23
Сейчас проблем нет, но они скоро появятся. Наша страна будет как Куба, которая навсегда осталась в 50-х.
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Олег Поварницын
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Эх, молодежь!
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да, я уже не помню, что там на ник был, вспоминать нужно, хотя догадываюсь
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Валерий Муравицкий
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Не будет никаких переговоров, не для этого Россия всё устраивала Сотрут вас с лица земли, и никакой автономии не будет, прошли времена Ленина и Кагановича
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Юра Репченко
00:07
А TSMC их готов покрыть?
AMD должна снизить ценники Ryzen 7000 для успешной конкуренции с Intel — мнение специалиста
Валерий Муравицкий
00:03
в конце 19 или в начале 20-го года, когда ты ещё под другим ником был, но твой скулёж за это время не изменился от слова совсем, всё те же ежедневные #рашкафсё
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