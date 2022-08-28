Но большой практической пользы от этого довольно мало, учитывая скорый переход на Proof of Stake

Разработчик Nanominer добавил поддержку майнинга графическими процессорами серии Arc, фактически предоставив первое работающее решение для криптомайнинга на дискретных графических процессорах Intel.

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Новое программное обеспечение уже было протестировано майнерами и подтверждает заявления разработчиков. Младшая видеокарта в серии Arc A380 может предложить хешрейт до 10,2 MH/s без каких-либо оптимизаций. При типичном энергопотреблении 75 Вт, измеренном во время теста, производительность майнинга не впечатляет, на самом деле она даже хуже, чем у GeForce GTX 1660. Карта страдает от ограниченной ширины шины памяти, составляющей всего 96 бит, и относительно небольшого количества ядер Xe. Это дает A380 показатель 0,136 МГц/с на ватт, что намного ниже среднего значения 0,38 МГц/с для большинства популярных графических процессоров на рынке.

В зависимости от версии Arc A380 может не позволить добывать Ethereum (ETH), а только Ethereum Classic (ETC). Это связано с тем, что размер DAG для Ethereum составляет 5127 МБ, а доступный объем памяти для A380 составляет 4832 МБ. Карта оснащена 6 ГБ видеопамяти, но при использовании в качестве основного графического процессора операционная система будет потреблять ресурсы, которые использовались бы для файла DAG.

Следует отметить переход Ethereum в режим Proof of Stake в период между 10 и 20 сентября, а это означает, что добыча этой криптовалюты на GPU в любом случае будет невозможна. Майнеры перейдут на альтернативные валюты, такие как Ethereum Classic (ETC), что было продемонстрировано Red Panda Mining в видео.





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