Разработчик Nanominer добавил поддержку майнинга графическими процессорами серии Arc, фактически предоставив первое работающее решение для криптомайнинга на дискретных графических процессорах Intel.
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Новое программное обеспечение уже было протестировано майнерами и подтверждает заявления разработчиков. Младшая видеокарта в серии Arc A380 может предложить хешрейт до 10,2 MH/s без каких-либо оптимизаций. При типичном энергопотреблении 75 Вт, измеренном во время теста, производительность майнинга не впечатляет, на самом деле она даже хуже, чем у GeForce GTX 1660. Карта страдает от ограниченной ширины шины памяти, составляющей всего 96 бит, и относительно небольшого количества ядер Xe. Это дает A380 показатель 0,136 МГц/с на ватт, что намного ниже среднего значения 0,38 МГц/с для большинства популярных графических процессоров на рынке.
В зависимости от версии Arc A380 может не позволить добывать Ethereum (ETH), а только Ethereum Classic (ETC). Это связано с тем, что размер DAG для Ethereum составляет 5127 МБ, а доступный объем памяти для A380 составляет 4832 МБ. Карта оснащена 6 ГБ видеопамяти, но при использовании в качестве основного графического процессора операционная система будет потреблять ресурсы, которые использовались бы для файла DAG.
Следует отметить переход Ethereum в режим Proof of Stake в период между 10 и 20 сентября, а это означает, что добыча этой криптовалюты на GPU в любом случае будет невозможна. Майнеры перейдут на альтернативные валюты, такие как Ethereum Classic (ETC), что было продемонстрировано Red Panda Mining в видео.