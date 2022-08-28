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В Интернете появились SSD емкостью 30 ТБ по цене 39 долларов
Но не следует спешить с покупкой, так как они являются подделкой
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 Первое, что должно прийти в голову, когда пользователь увидит портативный твердотельный накопитель емкостью 30 ТБ, который продается за 39 долларов в Walmart - это какой-то подвох. Пользователь Ray Redacted недавно купил портативный SSD на 30 ТБ на AliExpress за 31,40 доллара, но его можно приобрести в Walmart чуть дороже. С точки зрения дизайна SSD является клоном популярного Samsung T5. Китайская подделка даже использует тот же текст, что и T5. Хотя он рекламировался как накопитель типа USB 3.1, Рэй позже обнаружил, что он ограничен скоростью USB 2.0. Внутри портативный SSD имеет небольшую зеленую печатную плату (HUB-TF2), к которой приклеены две карты microSD.

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 Другой пользователь запрещенного Twitter сообщил, что его портативный твердотельный накопитель включает USB-накопитель внутри вместо двух карт памяти microSD. Другими словами, портативный SSD - это просто USB-концентратор с различными слотами microSD или, во втором случае USB-накопитель.

 Поддельные USB-накопители, твердотельные накопители и SD-карты заполонили рынок, и при покупке нужно быть осторожным. В данном случае мошенник использует две карты microSD и устанавливает взломанную прошивку, чтобы неверно указать емкость. Фактический размер карты microSD не важен, поскольку прошивка обманывает систему Windows, заставляя думать, что карты больше, чем они есть на самом деле.

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 В случае с диском Рэя Windows определяет устройство как два диска по 15 ТБ, хотя на самом деле карты microSD были меньше. Он отметил, что накопитель соответствует стандарту USB 2.0, обеспечивая скорость передачи до 60 МБ/с. Взломанная прошивка записывает новые данные поверх старых, но когда пытаешься получить доступ к файлам, там ничего нет.

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#samsung #ssd #твердотельные накопители #твердотельные диски
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