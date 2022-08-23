Российская компания Caviar готовится представить свои версии грядущего складного смартфона Galaxy Z Fold 4, которые будут доступны в четырех вариантах.
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Galaxy Z Fold 4 сам по себе имеет стартовую цену в 1799 долларов. Caviar предложит к приобретению кастомную модель Black Rain с титановым корпусом, черным защитным PVD-покрытием и настоящую телячью кожу "всего" за 9 510 долларов.
Версия Solar Eclipse получит 24-каратное золото вместе с телячьей кожей, а цена повысится до 9590 долларов или 10030 долларов за вариант с 512 ГБ памяти. Но если покупатель действительно хочет показать свою крутость, ему нужно выбрать модель Canyon Diablo, которая включает вставки из настоящего метеорита и ценник в 10720 долларов (11150 долларов за модель на 512 ГБ).
Версия Z Fold 4 Golden Meteor имеет корпус из ювелирного сплава с двойным гальваническим покрытием, кусочками метеорита и имеет еще больше 24-каратного золота в оформлении. Эта модель обойдется будущему владельцу в 11070 долларов.
Есть одна загвоздка. Всего будет произведено только 99 моделей каждого из двух более дешевых вариантов, а также 29 смартфонов Galaxy Z Fold 4 Canyon Diablo и 29 Galaxy Z Fold 4 Golden Meteor, поэтому желающим стать обладателем данных шедевров лучше поторопиться с заказом.
Интересно, что Caviar пришлось переместить свою штаб-квартиру в Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах в апреле, вероятно, в результате санкций, наложенных на Россию, так как Samsung приостановила прямую продажу своей продукции у нас в стране после начала специальной военной операции на Украине.