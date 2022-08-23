Скорость новинки может достигать внушительных 60 Гбит/с

На прошлой неделе Gigabyte была одной из первых компаний, представивших пользовательский твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 5.0 x4. Твердотельный накопитель Gigabyte Aorus Gen5 1000 в настоящее время является одним из самых производительных устройств хранения данных, но есть приложения и пользователи, которым требуется еще более высокая скорость. Специально для этого Gigabyte во вторник представила свой адаптер PCIe Gen5 SSD, который теоретически может в четыре раза увеличить производительность и емкость хранилища

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Адаптер Gigabyte Aorus Gen5 AIC с поддержкой PCIe 5.0 представляет собой карту PCIe x16 полноценного размера, на которой установлены четыре твердотельных накопителя M.2-2280 с интерфейсом PCIe 5.0 x4, работающие в конфигурации RAID. В зависимости от режима RAID, установленного владельцем, адаптер Aorus Gen5 AIC может обеспечить до 16 ТБ хранилища и скорость последовательного чтения/записи до 60 ГБ/с, что значительно выше, чем предлагают лучшие твердотельные накопители.

Адаптер Aorus Gen5 AIC оснащен отдельным контроллером PCIe 5.0 для обеспечения максимальной производительности. Он также имеет сложную систему охлаждения с термодатчиками и вентилятором для обеспечения стабильной работы при высоких нагрузках.

Адаптер Aorus Gen5 AIC предназначен для установки в настольные компьютеры со слотом PCIe 5.0 x16, поэтому пользователю понадобится как минимум процессор AMD Ryzen серии 7000 или процессор Intel 12-го или 13-го поколения, но есть одна загвоздка. Современные процессоры для пользовательских настольных ПК поддерживают только 20 линий PCIe 5.0, 16 линий для графической карты и четыре линии для твердотельных накопителей. Некоторые системы имеют два слота PCIe x16, каждый из которых работает в режиме x8, поэтому в них можно установить графическую плату и адаптер Gigabyte, но это означает, что ни одна из карт не получит полной пропускной способности PCIe 5.0 x16.

На самом деле мало кому нужен накопитель с пропускной способностью 60 ГБ/с. Возможно, пользователи рабочих станций, обрабатывающие видео сверхвысокой четкости, выиграют от такой высокой скорости последовательного чтения и записи. Большинству людей для комфортной работы будет достаточно более низких показателей скорости.

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Gigabyte не раскрыла стоимости своего адаптера Aorus Gen5 AIC, но, учитывая тот факт, что у него есть собственный контроллер и продвинутая система охлаждения, не говоря уже о целевом рынке, это будет очень дорогой продукт.