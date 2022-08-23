Консоль Google Play раскрывает спецификации предстоящего убийцы флагманов

Появились свидетельства того, что Xiaomi готовит анонс нового смартфона в серии Xiaomi 12T - Xiaomi 12T Pro. Напомню, что прошло чуть больше недели с тех пор, как Phoneandroid показал реальную фотографию того, чем, как утверждается, является Xiaomi 12T Pro. Несколькими днями ранее инсайдеры раскрыли стоимость и спецификации Xiaomi 12T Pro, а также оригинального Xiaomi 12T. Как мы уже сообщалось ранее, смартфон Xiaomi 12T Pro является ребрендингом выпущенного в августе телефоном Redmi K50 Extreme Edition.

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Недавний обновленный список консоли Google Play подтверждает это. Интересно, что согласно данной информации грядущий смартфон работает под управлением Android 12, а не более новой версии Android 13, хотя Xiaomi уже начала публичное бета-тестирование своей оболочки MIUI на базе новейшей операционной системы Android 13.

Что касается характеристик, то Xiaomi 12T Pro будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти и флагманским чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1 от компании Qualcomm, несмотря на то, что в конце года должен выйти следующий флагман Snapdragon 8 Gen 2. Также следует сказать о дисплее устройства, разрешение которого составляет 2712 x 1220 пикселей, что дает плотность пикселей в 480 точек на дюйм. Данная характеристика совпадает с Redmi K50 Extreme Edition, оснащенным 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, что еще раз подтверждает его родство с Xiaomi 12T Pro.

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Предполагается, что Xiaomi 12T Pro получит более мощную основную камер разрешением 200 Мп, чем Redmi K50 Extreme Edition имеющий только 108 мегапиксельный датчик. Что касается сроков выхода смартфона и его стоимости, то дебют устройства ожидается в сентябре или октябре текущего года по цене от 849 евро. Если новинка действительно является ребрендингом Redmi K50 Extreme Edition, то объем его встроенной памяти составит 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ без возможности расширения за счет карт памяти.