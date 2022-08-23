Появились свидетельства того, что Xiaomi готовит анонс нового смартфона в серии Xiaomi 12T - Xiaomi 12T Pro. Напомню, что прошло чуть больше недели с тех пор, как Phoneandroid показал реальную фотографию того, чем, как утверждается, является Xiaomi 12T Pro. Несколькими днями ранее инсайдеры раскрыли стоимость и спецификации Xiaomi 12T Pro, а также оригинального Xiaomi 12T. Как мы уже сообщалось ранее, смартфон Xiaomi 12T Pro является ребрендингом выпущенного в августе телефоном Redmi K50 Extreme Edition.
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Недавний обновленный список консоли Google Play подтверждает это. Интересно, что согласно данной информации грядущий смартфон работает под управлением Android 12, а не более новой версии Android 13, хотя Xiaomi уже начала публичное бета-тестирование своей оболочки MIUI на базе новейшей операционной системы Android 13.
Что касается характеристик, то Xiaomi 12T Pro будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти и флагманским чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1 от компании Qualcomm, несмотря на то, что в конце года должен выйти следующий флагман Snapdragon 8 Gen 2. Также следует сказать о дисплее устройства, разрешение которого составляет 2712 x 1220 пикселей, что дает плотность пикселей в 480 точек на дюйм. Данная характеристика совпадает с Redmi K50 Extreme Edition, оснащенным 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, что еще раз подтверждает его родство с Xiaomi 12T Pro.
Предполагается, что Xiaomi 12T Pro получит более мощную основную камер разрешением 200 Мп, чем Redmi K50 Extreme Edition имеющий только 108 мегапиксельный датчик. Что касается сроков выхода смартфона и его стоимости, то дебют устройства ожидается в сентябре или октябре текущего года по цене от 849 евро. Если новинка действительно является ребрендингом Redmi K50 Extreme Edition, то объем его встроенной памяти составит 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ без возможности расширения за счет карт памяти.