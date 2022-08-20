Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Asus представила новые модели материнских плат на чипсете AMD X670E для процессоров Ryzen 7000
Данные платы будут дорогими, но их функционал удовлетворит даже самых требовательных пользователей
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

 Выход процессоров AMD Ryzen 7000 запланирован на 29 августа, поэтому производители материнских плат начали раскрывать подробности о своей продукции. Пару недель назад пять производителей материнских плат, ориентированных на энтузиастов, представили свои платформы AM5 на базе чипсетов AMD X670/X670E. Сегодня Asus стала первой компанией, официально объявившей о своей линейке, включающей несколько материнских плат, которые будут относиться к разному ценовому диапазону.

реклама

 В дополнение к материнской плате ROG Crosshair X670E Hero Extreme для геймеров, Asus также представила ROG Crosshair X670E Hero, а также ROG Strix X670E-E Gaming Wi-Fi, предназначенную для более экономных игроков.

 Все материнские платы Asus на базе чипсета AMD X670E будут поддерживать процессоры AMD Ryzen серии 7000 с 16 ядрами Zen 4 и новым сокетом AM5, предназначенные для энтузиастов и оверлокеров. Кроме того, все четыре системные платы будут оснащены мощными подсистемами питания, способными обеспечивать сотни ватт мощности для ЦП, чтобы максимально раскрыть их разгонный потенциал.

 Материнские платы получат четыре слота для памяти DDR5, несколько слотов PCIe 5.0, порты USB, включая два порта USB 4, и поддержку Wi-Fi 6E на более дорогих моделях. Кроме того, на некоторых материнских платах также будут предлагаться слоты M.2 22110 для твердотельных накопителей большой емкости через адаптер и сетевые адаптеры 2,5GbE или даже 10GbE.

 Кроме того новинки от Asus также будут поддерживать функции Q-Design компании, включая кнопки быстрого отсоединения для слотов PCIe, RAM и M.2, чтобы энтузиастам было проще и быстрее заменять комплектующие и компоненты системы.

 Ниже представлена таблица со сравнительными характеристиками плат.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 Со временем Asus выпустит материнскую плату ProArt X670E Creator Wi-Fi для создателей контента и Prime X670-P/X670-P Wi-Fi для более предусмотрительных пользователей, которые также будут довольно недешевыми.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #asus #материнские платы #ryzen 7000 #am5 #x670e #x670 #материнские платы asus
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первое появление процессора AMD Ryzen 7 7700X на фото получило своё продолжение
Стоимост видеокарт Radeon RX 6000 продолжает стремительно снижаться
MSI представила материнскую плату со встроенным процессором Core i5-11260H
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Специалисты Microsoft выяснили, почему песня Rhythm Nation ломает ноутбуки на Windows
21
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
81
Биткоин и Эфир резко обвалились на фоне негативных прогнозов падения экономики США и политики ФРС
19
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 игровых моделей на любой вкус и кошелёк
1
Врач из российской глубинки занимался незаконной добычей криптовалют на рабочем месте
11
Эксперты советуют продавать Эфир – какая криптовалюта подходит для пенсионных накоплений
14
Можно ли играть в актуальные игры на видеокарте 12-летней давности – тестируем GeForce GTX 570
13
Итальянский металлург пожаловался, что его счет за электроэнергию вырос за год на 520%
8
Результаты тестирования системы с видеокартой Intel Arc A580 появились в базе данных бенчмарка AotS
2
Финальный список из 86 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 на Android 12 к концу 2022г
+
Google и Apple могут заблокировать все смартфоны в России – Наталья Касперская
25
Сколько стоит самая популярная игровая видеокарта в РФ – изучаем самые выгодные предложения августа
4
Цены на видеокарты AMD и NVIDIA в магазинах РФ летом 2022г опустились ниже рекомендованных
10
Чем грозит Европе и России взрыв на Запорожской АЭС – реалистичная модель распространения радиации
24
Выбираем процессор для чайников – сколько стоит камень для игр, интернета и просмотр сериалов
5
Intel Core i9-13900K (QS) был разогнан до 6.2 ГГц и показал впечатляющие результаты в паре тестов
15
Обладателям плат на основе чипсетов серии Intel 700 будет доступен режим повышенной мощности для Raptor Lake-S
11
Вместе с РСЗО HIMARS США поставляет Украине противорадиолокационные ракеты HARM
19
Спад спроса на видеокарты NVIDIA будет глубоким, но быстротечным
+
Магазины Huawei в России перестали продавать россиянам смартфоны и прочую технику
5

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
22
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
289
Diablo II: Resurrected - старушка в новых одеяниях
52
Zen3 не всегда лучше Zen+: Сравнительное тестирование R7 2700X, R5 5500, i3-10105F
13
За "жизнью" - на Венеру: озвучены причины отправки частной миссии на планету
16
AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
5
ТОП-10 претензий к компании Intel и ее продукции
38
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 1
6
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
47
Маленькая история о маленьком апгрейде
1

Сейчас обсуждают

Tant-Ogly
02:12
и че? мне даже щя 2х8 хватает .рили дурачек
MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
flyval
02:10
" Можно было бы выйти из положения предложив России запустить Северный поток 2" Ради одного этого предложения Зелот наваял целую кучу говна вокруг.
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
Tant-Ogly
02:09
ахаха ржу
MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
Tant-Ogly
02:08
ахаха по факту
MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
Winssy
02:04
Было бы чему завидовать) У тебя средненький комп, не более.
ТОП-10 претензий к компании Intel и ее продукции
REY_B_
02:03
Вообще-то, при росте производительности по +5% в год, комплектующие можно и за "вечные" посчитать. На пальцах, тот же 5600 весьма нехило смогёт в играх и через 10 лет после начала его выпуска. Скорее ...
AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
ZombieNation
02:02
Да, тоже интересная вещь. Но компьютеры пока могут не всё.
Diablo II: Resurrected - старушка в новых одеяниях
Art Art
02:00
Зеликманка это тот же Зелотка?
Сеть Ethereum упала на 11% процентов за последние сутки
deema35
01:58
Прежде всего нужно перестать отапливать всю квартиру, ведь достаточно и одной комнаты, где всё семейство может поселиться. Вот так бывает купил огромный дом с множеством комнат, но жить приходится то...
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
dmitry07
01:57
Намечается самая протяженная береговая линия для сёрфинга в мире.
"Перегрев" Арктики усилился в четыре раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем