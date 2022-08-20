Данные платы будут дорогими, но их функционал удовлетворит даже самых требовательных пользователей

Выход процессоров AMD Ryzen 7000 запланирован на 29 августа, поэтому производители материнских плат начали раскрывать подробности о своей продукции. Пару недель назад пять производителей материнских плат, ориентированных на энтузиастов, представили свои платформы AM5 на базе чипсетов AMD X670/X670E. Сегодня Asus стала первой компанией, официально объявившей о своей линейке, включающей несколько материнских плат, которые будут относиться к разному ценовому диапазону.

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В дополнение к материнской плате ROG Crosshair X670E Hero Extreme для геймеров, Asus также представила ROG Crosshair X670E Hero, а также ROG Strix X670E-E Gaming Wi-Fi, предназначенную для более экономных игроков.

Все материнские платы Asus на базе чипсета AMD X670E будут поддерживать процессоры AMD Ryzen серии 7000 с 16 ядрами Zen 4 и новым сокетом AM5, предназначенные для энтузиастов и оверлокеров. Кроме того, все четыре системные платы будут оснащены мощными подсистемами питания, способными обеспечивать сотни ватт мощности для ЦП, чтобы максимально раскрыть их разгонный потенциал.

Материнские платы получат четыре слота для памяти DDR5, несколько слотов PCIe 5.0, порты USB, включая два порта USB 4, и поддержку Wi-Fi 6E на более дорогих моделях. Кроме того, на некоторых материнских платах также будут предлагаться слоты M.2 22110 для твердотельных накопителей большой емкости через адаптер и сетевые адаптеры 2,5GbE или даже 10GbE.

Кроме того новинки от Asus также будут поддерживать функции Q-Design компании, включая кнопки быстрого отсоединения для слотов PCIe, RAM и M.2, чтобы энтузиастам было проще и быстрее заменять комплектующие и компоненты системы.

Ниже представлена таблица со сравнительными характеристиками плат.

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Со временем Asus выпустит материнскую плату ProArt X670E Creator Wi-Fi для создателей контента и Prime X670-P/X670-P Wi-Fi для более предусмотрительных пользователей, которые также будут довольно недешевыми.