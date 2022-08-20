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Стоимост видеокарт Radeon RX 6000 продолжает стремительно снижаться
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 Как сообщает ресурс MyDrivers, цены на графические процессоры могут значительно снизиться. Согласно его данным, крупные производители, включая Gigabyte, ASUS, MSI и другие, испытывают проблемы с продажей накопившихся на складах запасов видеокарт серии RX 6000. Цены на Newegg подтверждают данную информацию. Например, некоторые модели RX 6700 XT продаются по цене менее 400 долларов. После обвала майнинга криптовалют в начале года заоблачные цены на графические процессоры резко упали с удвоенной рекомендованной розничной цены до значительно более низких показателей.

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 Помимо того, что поставки потребительских видеокарт вернутся к норме, ожидается, что в этом году и NVIDIA, и AMD выпустят свои карты серий RTX 4000 и RX 7000, обещая значительный прирост производительности. Это приводит к тому, что потребители в данный момент не особенно заинтересованы в покупке новой видеокарты устаревающего поколения, что вынуждает снижать цены. Наиболее показателен тот факт, что, например, флагманская модель Radeon RX 6900 XT, которая конкурирует с GeForce RTX 3090, получила 30-процентное снижение цен, и карты продаются по цене 699 долларов.

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3060 дешевле 40тр в Ситилинке
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3050 дешевле 30 тр в Регарде
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 Общее падение стоимости на видеокарты делает такие модели, как GeForce RTX 2060 12 ГБ, GeForce GTX 1630 и AMD RX 6400, еще более выгодными предложениями в своей категории, чем когда они были выпущены. В ближайшие месяцы нас ожидают интересные события и будет довольно любопытно посмотреть, станут ли карты следующего поколения продаваться по рекомендуемой производителем розничной цене или стоимость карт вновь начнет расти.

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