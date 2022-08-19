Получить в коллекцию игру есть и у российских игроков

DOOM, без сомнения, является одной из самых популярных серий шутеров от первого лица (FPS) в игровом мире. Оригинальная игра DOOM была портирована не только на все когда-либо выходившие игровые платформы, но даже на казалось бы не имеющие отношения к играм гаджеты, начиная с принтеров и заканчивая умными часами, но один порт игры особенно выделяется из всей серии. DOOM 64 - это уникальная версия оригинальной игры, созданная специально для Nintendo 64, и теперь её можно получить бесплатно благодаря магазину Epic Games Store.

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DOOM 64 является не просто портом оригинальной DOOM, выпущенной для ПК в далеком 1993 году. Скорее, DOOM 64 - это отдельная игра во франшизе. Она примечательна другим художественным направлением и некоторым уникальным оружием, в том числе введением Unmaker, который позже появился в DOOM Eternal. DOOM 64 имеет более жесткую и в целом более мрачную эстетику, чем версии для ПК.

Хотя DOOM 64 изначально была выпущен для Nintendo 64 в 1997 году, игра была перенесена на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch в 2020 году вместе с выпуском DOOM Eternal. Порт для ПК предлагает улучшенные визуальные эффекты, поддержку широкоэкранного режима, мыши и клавиатуры, а также игровой процесс со скоростью до 60 кадров в секунду. Версия для персональных компьютеров также включает расширение Lost Levels с набором дополнительных уровней.

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Несмотря на то, что DOOM 64 не является дорогим удовольствием и оценивается всего в 5 долларов, Epic Games Store предлагает ее бесплатно с сегодняшнего дня и до 25 августа 2022 года. Отрадно, что такая возможность есть и у российских любителей виртуальных баталий